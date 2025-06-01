https://ria.ru/20250601/sk-2020244941.html

СК назвал причину ЧП в Брянской и Курской областях

СК назвал причину ЧП в Брянской и Курской областях - РИА Новости, 01.06.2025

СК назвал причину ЧП в Брянской и Курской областях

В Брянской и Курской областях произошли подрывы мостов, в результате которых пострадали и погибли люди, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T10:28:00+03:00

2025-06-01T10:28:00+03:00

2025-06-01T10:40:00+03:00

происшествия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Брянской и Курской областях произошли подрывы мостов, в результате которых пострадали и погибли люди, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва."Тридцать первого мая 2025 года в 22 часа 50 минут на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди", - сказала она.По словам Петренко, в Железногорском районе Курской области 1 июня около 3 часов ночи "также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу". В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/deti-2020244221.html

https://ria.ru/20250601/murashko-2020246300.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)