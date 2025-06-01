Рейтинг@Mail.ru
Сенатор обвинил украинские спецслужбы в подрыве моста в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:36 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/senator-2020253718.html
Сенатор обвинил украинские спецслужбы в подрыве моста в Брянской области
Сенатор обвинил украинские спецслужбы в подрыве моста в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
Сенатор обвинил украинские спецслужбы в подрыве моста в Брянской области
К подрыву моста в Брянской области причастны украинские спецслужбы и националисты, заявил РИА Новости в воскресенье первый зампред международного комитета... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:36:00+03:00
2025-06-01T11:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
выгоничский район
москва
владимир джабаров
александр богомаз
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104734/95/1047349580_0:207:1000:770_1920x0_80_0_0_6d29ed1145f205d31fdd53d2aae5df3a.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. К подрыву моста в Брянской области причастны украинские спецслужбы и националисты, заявил РИА Новости в воскресенье первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "За ним, понятно, стоят украинские спецслужбы, националисты", - сказал Джабаров. Сенатор подчеркнул, что российские спецслужбы знают, что необходимо делать в подобных ситуациях. "Поэтому наша задача - быть максимально бдительными, пресекать любые подозрительные действия со стороны этих негодяев", - добавил сенатор. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал о подрыве моста и семи погибших. Число пострадавших составило, по уточненным данным, 71 человек, среди них - трое детей.
https://ria.ru/20250601/postradavshie-2020252936.html
брянская область
выгоничский район
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104734/95/1047349580_0:113:1000:863_1920x0_80_0_0_099c58bf98f911c6400d3fecc9c06d32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, выгоничский район, москва, владимир джабаров, александр богомаз, совет федерации рф, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Москва, Владимир Джабаров, Александр Богомаз, Совет Федерации РФ, Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Сенатор обвинил украинские спецслужбы в подрыве моста в Брянской области

Сенатор Джабаров: за подрывом моста под Брянском стоят украинские спецслужбы

© РИА Новости / Александр НатрускинСенатор Владимир Джабаров
Сенатор Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Сенатор Владимир Джабаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. К подрыву моста в Брянской области причастны украинские спецслужбы и националисты, заявил РИА Новости в воскресенье первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"За ним, понятно, стоят украинские спецслужбы, националисты", - сказал Джабаров. Сенатор подчеркнул, что российские спецслужбы знают, что необходимо делать в подобных ситуациях.
"Поэтому наша задача - быть максимально бдительными, пресекать любые подозрительные действия со стороны этих негодяев", - добавил сенатор.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал о подрыве моста и семи погибших. Число пострадавших составило, по уточненным данным, 71 человек, среди них - трое детей.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В ЧП с поездом в Брянской области пострадал 71 человек
11:32
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьВыгоничский районМоскваВладимир ДжабаровАлександр БогомазСовет Федерации РФМосковская железная дорогаОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала