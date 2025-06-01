https://ria.ru/20250601/senator-2020253718.html

Сенатор обвинил украинские спецслужбы в подрыве моста в Брянской области

Сенатор обвинил украинские спецслужбы в подрыве моста в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025

Сенатор обвинил украинские спецслужбы в подрыве моста в Брянской области

К подрыву моста в Брянской области причастны украинские спецслужбы и националисты, заявил РИА Новости в воскресенье первый зампред международного комитета... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T11:36:00+03:00

2025-06-01T11:36:00+03:00

2025-06-01T11:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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выгоничский район

москва

владимир джабаров

александр богомаз

совет федерации рф

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. К подрыву моста в Брянской области причастны украинские спецслужбы и националисты, заявил РИА Новости в воскресенье первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "За ним, понятно, стоят украинские спецслужбы, националисты", - сказал Джабаров. Сенатор подчеркнул, что российские спецслужбы знают, что необходимо делать в подобных ситуациях. "Поэтому наша задача - быть максимально бдительными, пресекать любые подозрительные действия со стороны этих негодяев", - добавил сенатор. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал о подрыве моста и семи погибших. Число пострадавших составило, по уточненным данным, 71 человек, среди них - трое детей.

https://ria.ru/20250601/postradavshie-2020252936.html

брянская область

выгоничский район

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