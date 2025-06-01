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"Разговоры о важном" воспитали в детях чувство гордости, заявил Кириенко - РИА Новости, 01.06.2025
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16:56 01.06.2025 (обновлено: 17:29 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020305479.html
"Разговоры о важном" воспитали в детях чувство гордости, заявил Кириенко
"Разговоры о важном" воспитали в детях чувство гордости, заявил Кириенко - РИА Новости, 01.06.2025
"Разговоры о важном" воспитали в детях чувство гордости, заявил Кириенко
Уроки "Разговоры о важном", которые проходят во всех школах страны, воспитали в российских детях чувство гордости и любви к России, заявил первый заместитель... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T16:56:00+03:00
2025-06-01T17:29:00+03:00
общество
россия
сергей кириенко
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уроки "Разговоры о важном", которые проходят во всех школах страны, воспитали в российских детях чувство гордости и любви к России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Уже три года каждый понедельник во всех школах страны, колледжах страны начинается с того, что звучит гимн, поднимается флаг Российской Федерации и проводится урок "Разговоры о важном"… Чувство гордости, с которым ребята относятся к российскому флагу, российскому гимну, - это результат огромной работы воспитателей, педагогов, наставников, советников по воспитанию, наставников российского движения детей и молодежи и, самое главное, огромной команды "Разговоров о важном" и тех людей, которые, несмотря на свою невероятную занятость, бросают все свои дела и действительно считают, что нет ничего более важного, чем передать свои убеждения, свою веру подрастающему поколению", - сказал он в ходе торжественной церемонии вручения первой Всероссийской премии "Разговоры о важном". По словам Кириенко, чтобы передать чувство любви к своей стране и патриотизма, надо самому любить Родину и быть настоящим патриотом. "Огромное спасибо и низкий поклон всем педагогам страны, которые этот разговор с детьми о важном пропускают через свое сердце, через свою душу", - отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ. Премия проводится Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания. Основная цель премии - выявление и поощрение граждан и организаций Российской Федерации, сделавших существенный вклад в реализацию цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном". "Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в 2022 году. Главной целью таких занятий называется развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание, историческое просвещение
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общество, россия, сергей кириенко
Общество, Россия, Сергей Кириенко
"Разговоры о важном" воспитали в детях чувство гордости, заявил Кириенко

Кириенко: уроки "Разговоры о важном" воспитали чувство гордости и любви к России

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уроки "Разговоры о важном", которые проходят во всех школах страны, воспитали в российских детях чувство гордости и любви к России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Уже три года каждый понедельник во всех школах страны, колледжах страны начинается с того, что звучит гимн, поднимается флаг Российской Федерации и проводится урок "Разговоры о важном"… Чувство гордости, с которым ребята относятся к российскому флагу, российскому гимну, - это результат огромной работы воспитателей, педагогов, наставников, советников по воспитанию, наставников российского движения детей и молодежи и, самое главное, огромной команды "Разговоров о важном" и тех людей, которые, несмотря на свою невероятную занятость, бросают все свои дела и действительно считают, что нет ничего более важного, чем передать свои убеждения, свою веру подрастающему поколению", - сказал он в ходе торжественной церемонии вручения первой Всероссийской премии "Разговоры о важном".
По словам Кириенко, чтобы передать чувство любви к своей стране и патриотизма, надо самому любить Родину и быть настоящим патриотом.
"Огромное спасибо и низкий поклон всем педагогам страны, которые этот разговор с детьми о важном пропускают через свое сердце, через свою душу", - отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ.
Премия проводится Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания. Основная цель премии - выявление и поощрение граждан и организаций Российской Федерации, сделавших существенный вклад в реализацию цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном".
"Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в 2022 году. Главной целью таких занятий называется развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание, историческое просвещение
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