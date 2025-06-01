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Патриарх Кирилл высказался о ЧП в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
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Религия
 
19:37 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/religiya-2020330185.html
Патриарх Кирилл высказался о ЧП в Брянской области
Патриарх Кирилл высказался о ЧП в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
Патриарх Кирилл высказался о ЧП в Брянской области
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что силы, которые могут быть в ответе за падение моста на поезд в Брянской области, идут по пути радикалов. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T19:37:00+03:00
2025-06-01T19:37:00+03:00
религия
курская область
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
обрушение моста на поезд в брянской области
происшествия
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что силы, которые могут быть в ответе за падение моста на поезд в Брянской области, идут по пути радикалов. "С глубокой скорбью воспринял известие об обрушении моста на поезд, приведшем к гибели и ранениям многих людей. К сожалению, есть основания говорить о том, что эта катастрофа стала следствием вмешательства злонамеренных сил, которые, очевидно, решили пойти по стопам запятнавших себя в крови и отверженных всем миром радикальных террористических группировок, уничтожающих в бессмысленной жестокости мирных жителей", – говорится в патриаршем соболезновании на сайте Русской православной церкви (РПЦ). Он выразил надежду, что власти региона не оставят без внимания и помощи родных погибших и пострадавших. "Представители Брянской епархии Русской православной церкви готовы оказать нуждающимся духовную поддержку", – добавил патриарх. Он также попросил митрополита Брянского и Севского Александра передать слова искреннего соболезнования и утешения семьям погибших. "Намеренный характер произошедшего обличает диавольское стремление организаторов теракта — убивать и наносить увечья как можно большему количеству мирных граждан, не сообразуясь ни с какими моральными нормами", – заключил патриарх. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов – Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко РИА Новости, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. В ночь на воскресенье на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Состояние пострадавших сотрудников поездной бригады после ЧП удовлетворительное, все они ночью были доставлены в Железногорскую больницу.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/traur-2020274690.html
https://ria.ru/20250601/bryansk-2020261587.html
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курская область, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия
Религия, Курская область, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Происшествия
Патриарх Кирилл высказался о ЧП в Брянской области

Патриарх Кирилл: силы, ответственные за ЧП под Брянском, идут по пути радикалов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что силы, которые могут быть в ответе за падение моста на поезд в Брянской области, идут по пути радикалов.
"С глубокой скорбью воспринял известие об обрушении моста на поезд, приведшем к гибели и ранениям многих людей. К сожалению, есть основания говорить о том, что эта катастрофа стала следствием вмешательства злонамеренных сил, которые, очевидно, решили пойти по стопам запятнавших себя в крови и отверженных всем миром радикальных террористических группировок, уничтожающих в бессмысленной жестокости мирных жителей", – говорится в патриаршем соболезновании на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Брянской области объявили траур после обрушения моста
Вчера, 13:28
Он выразил надежду, что власти региона не оставят без внимания и помощи родных погибших и пострадавших.
"Представители Брянской епархии Русской православной церкви готовы оказать нуждающимся духовную поддержку", – добавил патриарх.
Он также попросил митрополита Брянского и Севского Александра передать слова искреннего соболезнования и утешения семьям погибших.
"Намеренный характер произошедшего обличает диавольское стремление организаторов теракта — убивать и наносить увечья как можно большему количеству мирных граждан, не сообразуясь ни с какими моральными нормами", – заключил патриарх.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов – Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко РИА Новости, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
В ночь на воскресенье на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Состояние пострадавших сотрудников поездной бригады после ЧП удовлетворительное, все они ночью были доставлены в Железногорскую больницу.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Воронеже выразили соболезнования семьям погибших при ЧП под Брянском
Вчера, 12:14
 
РелигияКурская областьАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинОбрушение моста на поезд в Брянской областиПроисшествия
 
 
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