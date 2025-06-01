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Четырехлетнего ребенка, пострадавшего при ЧП под Брянском, доставили в РДКБ - РИА Новости, 01.06.2025
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18:14 01.06.2025 (обновлено: 18:15 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/rebenok-2020315365.html
Четырехлетнего ребенка, пострадавшего при ЧП под Брянском, доставили в РДКБ
Четырехлетнего ребенка, пострадавшего при ЧП под Брянском, доставили в РДКБ - РИА Новости, 01.06.2025
Четырехлетнего ребенка, пострадавшего при ЧП под Брянском, доставили в РДКБ
Пострадавший при обрушении моста в Брянской области четырехлетний ребенок доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, его состояние... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T18:14:00+03:00
2025-06-01T18:15:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
выгоничский район
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пострадавший при обрушении моста в Брянской области четырехлетний ребенок доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести, сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии РДКБ Александр Саутенко. "Ребёнок четырех лет, пострадавший в результате крушения поезда в Брянской области, был доставлен в Российскую детскую клиническую больницу. Пациенту поставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Состояние ребёнка оценивается как средней тяжести, стабильное", - рассказал Саутенко журналистам. Он добавил, что в настоящее время планируется осмотр профильными специалистами, а также дообследования, в том числе выполнение компьютерной томографии. "Далее планируется лечение ребёнка в условиях нейрохирургического отделения после осмотра и дообследования. Всё необходимое лечение оказывается в полном объёме", - отметил врач. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/brjansk-2020271704.html
https://ria.ru/20250601/poezda-2020277798.html
брянская область
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происшествия, брянская область, россия, выгоничский район, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Россия, Выгоничский район, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Четырехлетнего ребенка, пострадавшего при ЧП под Брянском, доставили в РДКБ

Пострадавшего при ЧП в Брянской области четырехлетнего ребенка доставили в РДКБ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи у здания Киевского вокзала в Москве
Автомобили скорой помощи у здания Киевского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пострадавший при обрушении моста в Брянской области четырехлетний ребенок доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести, сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии РДКБ Александр Саутенко.
«
"Ребёнок четырех лет, пострадавший в результате крушения поезда в Брянской области, был доставлен в Российскую детскую клиническую больницу. Пациенту поставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Состояние ребёнка оценивается как средней тяжести, стабильное", - рассказал Саутенко журналистам.
Женщина, прибывшая в Москву на резервном поезде №902 о том, как пассажиров подбросило в момент ЧП - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Пассажиров поезда под Брянском подбросило в момент ЧП
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Он добавил, что в настоящее время планируется осмотр профильными специалистами, а также дообследования, в том числе выполнение компьютерной томографии.
«
"Далее планируется лечение ребёнка в условиях нейрохирургического отделения после осмотра и дообследования. Всё необходимое лечение оказывается в полном объёме", - отметил врач.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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ПроисшествияБрянская областьРоссияВыгоничский районАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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