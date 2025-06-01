https://ria.ru/20250601/rebenok-2020315365.html

Четырехлетнего ребенка, пострадавшего при ЧП под Брянском, доставили в РДКБ

Четырехлетнего ребенка, пострадавшего при ЧП под Брянском, доставили в РДКБ - РИА Новости, 01.06.2025

Четырехлетнего ребенка, пострадавшего при ЧП под Брянском, доставили в РДКБ

Пострадавший при обрушении моста в Брянской области четырехлетний ребенок доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, его состояние... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T18:14:00+03:00

2025-06-01T18:14:00+03:00

2025-06-01T18:15:00+03:00

происшествия

брянская область

россия

выгоничский район

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пострадавший при обрушении моста в Брянской области четырехлетний ребенок доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести, сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии РДКБ Александр Саутенко. "Ребёнок четырех лет, пострадавший в результате крушения поезда в Брянской области, был доставлен в Российскую детскую клиническую больницу. Пациенту поставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Состояние ребёнка оценивается как средней тяжести, стабильное", - рассказал Саутенко журналистам. Он добавил, что в настоящее время планируется осмотр профильными специалистами, а также дообследования, в том числе выполнение компьютерной томографии. "Далее планируется лечение ребёнка в условиях нейрохирургического отделения после осмотра и дообследования. Всё необходимое лечение оказывается в полном объёме", - отметил врач. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/brjansk-2020271704.html

https://ria.ru/20250601/poezda-2020277798.html

брянская область

россия

выгоничский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, брянская область, россия, выгоничский район, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области