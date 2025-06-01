Четырехлетнего ребенка, пострадавшего при ЧП под Брянском, доставили в РДКБ
Пострадавшего при ЧП в Брянской области четырехлетнего ребенка доставили в РДКБ
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи у здания Киевского вокзала в Москве
Автомобили скорой помощи у здания Киевского вокзала в Москве
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пострадавший при обрушении моста в Брянской области четырехлетний ребенок доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести, сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии РДКБ Александр Саутенко.
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"Ребёнок четырех лет, пострадавший в результате крушения поезда в Брянской области, был доставлен в Российскую детскую клиническую больницу. Пациенту поставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Состояние ребёнка оценивается как средней тяжести, стабильное", - рассказал Саутенко журналистам.
Он добавил, что в настоящее время планируется осмотр профильными специалистами, а также дообследования, в том числе выполнение компьютерной томографии.
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"Далее планируется лечение ребёнка в условиях нейрохирургического отделения после осмотра и дообследования. Всё необходимое лечение оказывается в полном объёме", - отметил врач.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.