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В клинике Рошаля рассказали о состоянии пострадавшего под Брянском ребенка - РИА Новости, 01.06.2025
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17:21 01.06.2025 (обновлено: 17:27 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/rebenok-2020308542.html
В клинике Рошаля рассказали о состоянии пострадавшего под Брянском ребенка
В клинике Рошаля рассказали о состоянии пострадавшего под Брянском ребенка - РИА Новости, 01.06.2025
В клинике Рошаля рассказали о состоянии пострадавшего под Брянском ребенка
Врачи клиники доктора Рошаля в Москве приступили к оказанию помощи ребенку, пострадавшему в ЧП в Брянской области, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T17:21:00+03:00
2025-06-01T17:27:00+03:00
происшествия
москва
брянская область
брянск
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Врачи клиники доктора Рошаля в Москве приступили к оказанию помощи ребенку, пострадавшему в ЧП в Брянской области, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. Ранее ребенка доставили в клинику на реанимобиле. "Пострадавшего при крушении моста в Брянске ребенка доставили в НИИ НДХиТ - Клиника доктора Рошаля. Ребенок, семь лет, с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом плеча в сопровождении отца доставлен реанимобилем. Команда больницы незамедлительно приступила к оказанию медпомощи", - говорится в сообщении ведомства. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/bryansk-2020287849.html
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происшествия, москва, брянская область, брянск, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Москва, Брянская область, Брянск, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
В клинике Рошаля рассказали о состоянии пострадавшего под Брянском ребенка

Врачи клиники Рошаля оказывают помощь ребенку, пострадавшему при ЧП под Брянском

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинДетский клинический центр имени Рошаля в Красногорске
Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Врачи клиники доктора Рошаля в Москве приступили к оказанию помощи ребенку, пострадавшему в ЧП в Брянской области, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
Ранее ребенка доставили в клинику на реанимобиле.
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
У пострадавшего под Брянском младенца зафиксировали многочисленные травмы
Вчера, 15:03
«
"Пострадавшего при крушении моста в Брянске ребенка доставили в НИИ НДХиТ - Клиника доктора Рошаля. Ребенок, семь лет, с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом плеча в сопровождении отца доставлен реанимобилем. Команда больницы незамедлительно приступила к оказанию медпомощи", - говорится в сообщении ведомства.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Один из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
"Никто ничего не понимал". Что известно о крушении поездов
Вчера, 13:51
 
ПроисшествияМоскваБрянская областьБрянскАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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