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В клинике Рошаля рассказали о состоянии пострадавшего под Брянском ребенка
В клинике Рошаля рассказали о состоянии пострадавшего под Брянском ребенка - РИА Новости, 01.06.2025
В клинике Рошаля рассказали о состоянии пострадавшего под Брянском ребенка
Врачи клиники доктора Рошаля в Москве приступили к оказанию помощи ребенку, пострадавшему в ЧП в Брянской области, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T17:21:00+03:00
2025-06-01T17:21:00+03:00
2025-06-01T17:27:00+03:00
происшествия
москва
брянская область
брянск
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Врачи клиники доктора Рошаля в Москве приступили к оказанию помощи ребенку, пострадавшему в ЧП в Брянской области, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. Ранее ребенка доставили в клинику на реанимобиле. "Пострадавшего при крушении моста в Брянске ребенка доставили в НИИ НДХиТ - Клиника доктора Рошаля. Ребенок, семь лет, с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом плеча в сопровождении отца доставлен реанимобилем. Команда больницы незамедлительно приступила к оказанию медпомощи", - говорится в сообщении ведомства. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250601/bryansk-2020287849.html
https://ria.ru/20250601/poezda-2020277798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, москва, брянская область, брянск, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Москва, Брянская область, Брянск, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
В клинике Рошаля рассказали о состоянии пострадавшего под Брянском ребенка
Врачи клиники Рошаля оказывают помощь ребенку, пострадавшему при ЧП под Брянском