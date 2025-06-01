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На месте подрыва моста в Брянской области работают экстренные службы
На месте подрыва моста в Брянской области работают экстренные службы - РИА Новости, 01.06.2025
На месте подрыва моста в Брянской области работают экстренные службы
Сотрудники СК, полиции и МЧС продолжают работать на месте обрушения моста в Брянской области в результате подрыва, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:02:00+03:00
2025-06-01T11:02:00+03:00
2025-06-01T11:02:00+03:00
происшествия
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брянская область
выгоничский район
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
московская железная дорога
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Сотрудники СК, полиции и МЧС продолжают работать на месте обрушения моста в Брянской области в результате подрыва, передает корреспондент РИА Новости. На 10.30 (мск) на месте обрушения моста в Брянской области в результате подрыва продолжаются работы по ликвидации последствий. Полиция оцепила территорию, журналистов к месту не пускает. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Москва, Брянская область, Выгоничский район, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Московская железная дорога, РЖД, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
На месте подрыва моста в Брянской области работают экстренные службы
На месте подрыва моста в Брянской области работают СК, полиция и МЧС