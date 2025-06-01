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На месте подрыва моста в Брянской области работают экстренные службы - РИА Новости, 01.06.2025
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11:02 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/raboty-2020249853.html
На месте подрыва моста в Брянской области работают экстренные службы
На месте подрыва моста в Брянской области работают экстренные службы - РИА Новости, 01.06.2025
На месте подрыва моста в Брянской области работают экстренные службы
Сотрудники СК, полиции и МЧС продолжают работать на месте обрушения моста в Брянской области в результате подрыва, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:02:00+03:00
2025-06-01T11:02:00+03:00
происшествия
москва
брянская область
выгоничский район
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
московская железная дорога
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Сотрудники СК, полиции и МЧС продолжают работать на месте обрушения моста в Брянской области в результате подрыва, передает корреспондент РИА Новости. На 10.30 (мск) на месте обрушения моста в Брянской области в результате подрыва продолжаются работы по ликвидации последствий. Полиция оцепила территорию, журналистов к месту не пускает. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/gladkov-2020248078.html
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происшествия, москва, брянская область, выгоничский район, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, московская железная дорога, ржд, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Москва, Брянская область, Выгоничский район, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Московская железная дорога, РЖД, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
На месте подрыва моста в Брянской области работают экстренные службы

На месте подрыва моста в Брянской области работают СК, полиция и МЧС

© РИА НовостиЛиквидация последствий обрушения моста на поезд в Брянской области
Ликвидация последствий обрушения моста на поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
Ликвидация последствий обрушения моста на поезд в Брянской области
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Сотрудники СК, полиции и МЧС продолжают работать на месте обрушения моста в Брянской области в результате подрыва, передает корреспондент РИА Новости.
На 10.30 (мск) на месте обрушения моста в Брянской области в результате подрыва продолжаются работы по ликвидации последствий. Полиция оцепила территорию, журналистов к месту не пускает.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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10:52
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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ПроисшествияМоскваБрянская областьВыгоничский районАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинМосковская железная дорогаРЖДСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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