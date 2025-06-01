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На месте подрыва моста в Брянской области работают экстренные службы

На месте подрыва моста в Брянской области работают экстренные службы - РИА Новости, 01.06.2025

На месте подрыва моста в Брянской области работают экстренные службы

Сотрудники СК, полиции и МЧС продолжают работать на месте обрушения моста в Брянской области в результате подрыва, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025

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происшествия

москва

брянская область

выгоничский район

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

московская железная дорога

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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Сотрудники СК, полиции и МЧС продолжают работать на месте обрушения моста в Брянской области в результате подрыва, передает корреспондент РИА Новости. На 10.30 (мск) на месте обрушения моста в Брянской области в результате подрыва продолжаются работы по ликвидации последствий. Полиция оцепила территорию, журналистов к месту не пускает. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/gladkov-2020248078.html

https://ria.ru/20250601/bryansk-2020247178.html

москва

брянская область

выгоничский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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