https://ria.ru/20250601/putin-2020261989.html
Встреча Путина и Трампа должна быть тщательно подготовлена, заявил Ушаков
Встреча Путина и Трампа должна быть тщательно подготовлена, заявил Ушаков - РИА Новости, 01.06.2025
Встреча Путина и Трампа должна быть тщательно подготовлена, заявил Ушаков
Возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть тщательно подготовлена, нужны результаты, которые могут быть обсуждены на... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:15:00+03:00
2025-06-01T12:15:00+03:00
2025-06-01T12:28:00+03:00
владимир путин
юрий ушаков
дональд трамп
сша
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть тщательно подготовлена, нужны результаты, которые могут быть обсуждены на уровне лидеров, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков."Идеи витают в воздухе, понятно, но - когда будут какие-то результаты, которые могли бы быть обсуждены на президентском уровне. То есть должна быть тщательная подготовка к этой встрече", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.По его словам, личная встреча лидеров - это масштабное событие, которое должно привести к серьезным результатам."Но, опять-таки, эти результаты должны готовиться кем-то, а именно командами соответствующими Белого дома и Кремля", - добавил Ушаков.Интервью помощника президента было записано 28 мая.
https://ria.ru/20250601/tramp-2020243933.html
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп, сша, россия, в мире
Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, США, Россия, В мире
Встреча Путина и Трампа должна быть тщательно подготовлена, заявил Ушаков
Ушаков: возможная встреча Путина и Трампа должна быть тщательно подготовлена