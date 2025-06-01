https://ria.ru/20250601/putin-2020261989.html

Встреча Путина и Трампа должна быть тщательно подготовлена, заявил Ушаков

Встреча Путина и Трампа должна быть тщательно подготовлена, заявил Ушаков - РИА Новости, 01.06.2025

Встреча Путина и Трампа должна быть тщательно подготовлена, заявил Ушаков

Возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть тщательно подготовлена, нужны результаты, которые могут быть обсуждены на... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T12:15:00+03:00

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2025-06-01T12:28:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть тщательно подготовлена, нужны результаты, которые могут быть обсуждены на уровне лидеров, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков."Идеи витают в воздухе, понятно, но - когда будут какие-то результаты, которые могли бы быть обсуждены на президентском уровне. То есть должна быть тщательная подготовка к этой встрече", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.По его словам, личная встреча лидеров - это масштабное событие, которое должно привести к серьезным результатам."Но, опять-таки, эти результаты должны готовиться кем-то, а именно командами соответствующими Белого дома и Кремля", - добавил Ушаков.Интервью помощника президента было записано 28 мая.

https://ria.ru/20250601/tramp-2020243933.html

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владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп, сша, россия, в мире