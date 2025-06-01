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Встреча Путина и Трампа должна быть тщательно подготовлена, заявил Ушаков - РИА Новости, 01.06.2025
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12:15 01.06.2025 (обновлено: 12:28 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/putin-2020261989.html
Встреча Путина и Трампа должна быть тщательно подготовлена, заявил Ушаков
Встреча Путина и Трампа должна быть тщательно подготовлена, заявил Ушаков - РИА Новости, 01.06.2025
Встреча Путина и Трампа должна быть тщательно подготовлена, заявил Ушаков
Возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть тщательно подготовлена, нужны результаты, которые могут быть обсуждены на... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:15:00+03:00
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владимир путин
юрий ушаков
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть тщательно подготовлена, нужны результаты, которые могут быть обсуждены на уровне лидеров, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков."Идеи витают в воздухе, понятно, но - когда будут какие-то результаты, которые могли бы быть обсуждены на президентском уровне. То есть должна быть тщательная подготовка к этой встрече", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.По его словам, личная встреча лидеров - это масштабное событие, которое должно привести к серьезным результатам."Но, опять-таки, эти результаты должны готовиться кем-то, а именно командами соответствующими Белого дома и Кремля", - добавил Ушаков.Интервью помощника президента было записано 28 мая.
https://ria.ru/20250601/tramp-2020243933.html
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владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп, сша, россия, в мире
Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, США, Россия, В мире
Встреча Путина и Трампа должна быть тщательно подготовлена, заявил Ушаков

Ушаков: возможная встреча Путина и Трампа должна быть тщательно подготовлена

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть тщательно подготовлена, нужны результаты, которые могут быть обсуждены на уровне лидеров, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Идеи витают в воздухе, понятно, но - когда будут какие-то результаты, которые могли бы быть обсуждены на президентском уровне. То есть должна быть тщательная подготовка к этой встрече", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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По его словам, личная встреча лидеров - это масштабное событие, которое должно привести к серьезным результатам.
"Но, опять-таки, эти результаты должны готовиться кем-то, а именно командами соответствующими Белого дома и Кремля", - добавил Ушаков.
Интервью помощника президента было записано 28 мая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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Владимир ПутинЮрий УшаковДональд ТрампСШАРоссияВ мире
 
 
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