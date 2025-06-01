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Ушаков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 01.06.2025
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12:13 01.06.2025 (обновлено: 12:25 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/putin-2020261500.html
Ушаков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
Ушаков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 01.06.2025
Ушаков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
Помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может не состояться в 2025 году. РИА Новости, 01.06.2025
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владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может не состояться в 2025 году.По словам Ушакова, гадать о сроках встречи Путина и Трампа можно, но в этом нет толку."Но гадать можно. Можно гадать, что в этом году, к примеру. Но не факт, конечно", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, интервью было записано 28 мая.
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владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, сша, россия, в мире
Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, США, Россия, В мире
Ушаков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

Ушаков: встреча Путина и Трампа может не состояться в этом году

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может не состояться в 2025 году.
По словам Ушакова, гадать о сроках встречи Путина и Трампа можно, но в этом нет толку.
"Но гадать можно. Можно гадать, что в этом году, к примеру. Но не факт, конечно", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, интервью было записано 28 мая.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
"Могли убедить". СМИ рассказали, что произошло с Трампом из-за России
10:22
 
Владимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковСШАРоссияВ мире
 
 
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