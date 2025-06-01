https://ria.ru/20250601/putin-2020261500.html

Ушаков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

Ушаков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 01.06.2025

Ушаков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

Помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может не состояться в 2025 году. РИА Новости, 01.06.2025

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может не состояться в 2025 году.По словам Ушакова, гадать о сроках встречи Путина и Трампа можно, но в этом нет толку."Но гадать можно. Можно гадать, что в этом году, к примеру. Но не факт, конечно", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, интервью было записано 28 мая.

https://ria.ru/20250601/tramp-2020243933.html

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владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, сша, россия, в мире