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Телефонные разговоры Путина и Трампа дают результаты, заявил Ушаков - РИА Новости, 01.06.2025
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12:11 01.06.2025 (обновлено: 12:27 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/putin-2020261096.html
Телефонные разговоры Путина и Трампа дают результаты, заявил Ушаков
Телефонные разговоры Путина и Трампа дают результаты, заявил Ушаков - РИА Новости, 01.06.2025
Телефонные разговоры Путина и Трампа дают результаты, заявил Ушаков
Разговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа по телефону уже дают определенные результаты, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:11:00+03:00
2025-06-01T12:27:00+03:00
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
юрий ушаков
дональд трамп
россия
сша
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Разговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа по телефону уже дают определенные результаты, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Я думаю, что вот они сидят каждый на своем месте, разговаривают по телефону, это уже дает определенные результаты, в частности некоторые договоренности, которые реализуются, которые потом будут реализовываться, то есть уже сами разговоры по телефону полезны", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Комментарий помощника президента был записан в среду.
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владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, юрий ушаков, дональд трамп, россия, сша, в мире
Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Россия, США, В мире
Телефонные разговоры Путина и Трампа дают результаты, заявил Ушаков

Ушаков: телефонные разговоры Путина и Трампа уже дают определенные результаты

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Разговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа по телефону уже дают определенные результаты, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Я думаю, что вот они сидят каждый на своем месте, разговаривают по телефону, это уже дает определенные результаты, в частности некоторые договоренности, которые реализуются, которые потом будут реализовываться, то есть уже сами разговоры по телефону полезны", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Комментарий помощника президента был записан в среду.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
"Могли убедить". СМИ рассказали, что произошло с Трампом из-за России
10:22
 
Владимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Юрий УшаковДональд ТрампРоссияСШАВ мире
 
 
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