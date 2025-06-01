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Телефонные разговоры Путина и Трампа дают результаты, заявил Ушаков

Телефонные разговоры Путина и Трампа дают результаты, заявил Ушаков - РИА Новости, 01.06.2025

Телефонные разговоры Путина и Трампа дают результаты, заявил Ушаков

Разговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа по телефону уже дают определенные результаты, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T12:11:00+03:00

2025-06-01T12:11:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Разговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа по телефону уже дают определенные результаты, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Я думаю, что вот они сидят каждый на своем месте, разговаривают по телефону, это уже дает определенные результаты, в частности некоторые договоренности, которые реализуются, которые потом будут реализовываться, то есть уже сами разговоры по телефону полезны", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Комментарий помощника президента был записан в среду.

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владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, юрий ушаков, дональд трамп, россия, сша, в мире