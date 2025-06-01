https://ria.ru/20250601/put-2020257768.html

В Брянской области на участке Унеча — Жеча нашли поврежденные пути

В Брянской области на участке Унеча — Жеча нашли поврежденные пути - РИА Новости, 01.06.2025

В Брянской области на участке Унеча — Жеча нашли поврежденные пути

В Брянской области обнаружили повреждение пути на участке Унеча — Жеча, сообщила Московская железная дорога (МЖД) в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T12:01:00+03:00

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2025-06-01T13:19:00+03:00

происшествия

брянская область

унеча

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Брянской области обнаружили повреждение пути на участке Унеча — Жеча, сообщила Московская железная дорога (МЖД) в Telegram-канале."Сегодня в 10:52 на участке Унеча — Жеча Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками обнаружено повреждение пути. Никто не пострадал", — отметили там.Московская железная дорога подчеркнула, что на этом участке нет движения пригородных поездов и поездов дальнего следования.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области обрушился мост, из-за чего с рельсов сошел пассажирский поезд. По последним данным главы региона Александра Богомаза, число пострадавших достигло до 71 человека, среди них — трое детей, семь человек погибло.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/putin-2020256583.html

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брянская область

унеча

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, унеча