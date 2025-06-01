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В Брянской области на участке Унеча — Жеча нашли поврежденные пути - РИА Новости, 01.06.2025
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12:01 01.06.2025 (обновлено: 13:19 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/put-2020257768.html
В Брянской области на участке Унеча — Жеча нашли поврежденные пути
В Брянской области на участке Унеча — Жеча нашли поврежденные пути - РИА Новости, 01.06.2025
В Брянской области на участке Унеча — Жеча нашли поврежденные пути
В Брянской области обнаружили повреждение пути на участке Унеча — Жеча, сообщила Московская железная дорога (МЖД) в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2025
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происшествия
брянская область
унеча
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Брянской области обнаружили повреждение пути на участке Унеча — Жеча, сообщила Московская железная дорога (МЖД) в Telegram-канале.&quot;Сегодня в 10:52 на участке Унеча — Жеча Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками обнаружено повреждение пути. Никто не пострадал&quot;, — отметили там.Московская железная дорога подчеркнула, что на этом участке нет движения пригородных поездов и поездов дальнего следования.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области обрушился мост, из-за чего с рельсов сошел пассажирский поезд. По последним данным главы региона Александра Богомаза, число пострадавших достигло до 71 человека, среди них — трое детей, семь человек погибло.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/putin-2020256583.html
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происшествия, брянская область, унеча
Происшествия, Брянская область, Унеча
В Брянской области на участке Унеча — Жеча нашли поврежденные пути

На участке Унеча — Жеча под Брянском нашли поврежденные пути, никто не пострадал

© РИА Новости / Геннадий Лисеенко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Геннадий Лисеенко
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Брянской области обнаружили повреждение пути на участке Унеча — Жеча, сообщила Московская железная дорога (МЖД) в Telegram-канале.
«

"Сегодня в 10:52 на участке Унеча — Жеча Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками обнаружено повреждение пути. Никто не пострадал", — отметили там.

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Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым
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Московская железная дорога подчеркнула, что на этом участке нет движения пригородных поездов и поездов дальнего следования.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области обрушился мост, из-за чего с рельсов сошел пассажирский поезд. По последним данным главы региона Александра Богомаза, число пострадавших достигло до 71 человека, среди них — трое детей, семь человек погибло.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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