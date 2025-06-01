https://ria.ru/20250601/pushkov-2020295955.html

Пушков обвинил Меркель в ненависти к Европе

Пушков обвинил Меркель в ненависти к Европе - РИА Новости, 01.06.2025

Пушков обвинил Меркель в ненависти к Европе

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале раскритиковал экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель после ее призыва по мигрантам. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T15:57:00+03:00

2025-06-01T15:57:00+03:00

2025-06-01T15:57:00+03:00

ангела меркель

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европа

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале раскритиковал экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель после ее призыва по мигрантам."Ангела Меркель требует, чтобы Европа продолжала тратить миллиарды на прием и обеспечение мигрантов. Ангела Меркель ненавидит Европу", — написал он.Летом прошлого года правительство экс-канцлера Германии Олафа Шольца приняло закон, сокращающий время проживания в стране для получения гражданства с восьми до пяти лет. При этом, немецкое правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца неоднократно критиковало миграционную политику предыдущего кабинета министров.В мае немецкая газета Welt сообщила о рекордном числе проживающих в ФРГ иностранцев, получивших немецкое гражданство в 2024 году на фоне законодательного упрощения его получения. Гражданство получали по большей части сирийцы и турки, отмечалось в статье.

https://ria.ru/20250601/handelsblatt-2020290137.html

https://ria.ru/20250522/merkel-2018555121.html

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ангела меркель, олаф шольц, алексей пушков, совет федерации рф, германия, европа, в мире