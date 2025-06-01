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Пушков обвинил Меркель в ненависти к Европе - РИА Новости, 01.06.2025
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15:57 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/pushkov-2020295955.html
Пушков обвинил Меркель в ненависти к Европе
Пушков обвинил Меркель в ненависти к Европе - РИА Новости, 01.06.2025
Пушков обвинил Меркель в ненависти к Европе
Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале раскритиковал экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель после ее призыва по мигрантам. РИА Новости, 01.06.2025
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2025-06-01T15:57:00+03:00
ангела меркель
олаф шольц
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германия
европа
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале раскритиковал экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель после ее призыва по мигрантам."Ангела Меркель требует, чтобы Европа продолжала тратить миллиарды на прием и обеспечение мигрантов. Ангела Меркель ненавидит Европу", — написал он.Летом прошлого года правительство экс-канцлера Германии Олафа Шольца приняло закон, сокращающий время проживания в стране для получения гражданства с восьми до пяти лет. При этом, немецкое правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца неоднократно критиковало миграционную политику предыдущего кабинета министров.В мае немецкая газета Welt сообщила о рекордном числе проживающих в ФРГ иностранцев, получивших немецкое гражданство в 2024 году на фоне законодательного упрощения его получения. Гражданство получали по большей части сирийцы и турки, отмечалось в статье.
https://ria.ru/20250601/handelsblatt-2020290137.html
https://ria.ru/20250522/merkel-2018555121.html
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ангела меркель, олаф шольц, алексей пушков, совет федерации рф, германия, европа, в мире
Ангела Меркель, Олаф Шольц, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Германия, Европа, В мире
Пушков обвинил Меркель в ненависти к Европе

Пушков обвинил Меркель в ненависти к Европе из-за ее призыва по мигрантам

© AP Photo / Ferdinand OstropАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© AP Photo / Ferdinand Ostrop
Ангела Меркель. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале раскритиковал экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель после ее призыва по мигрантам.
"Ангела Меркель требует, чтобы Европа продолжала тратить миллиарды на прием и обеспечение мигрантов. Ангела Меркель ненавидит Европу", — написал он.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Германии раскрыли, что поможет Мерцу на встрече с Трампом
Вчера, 15:14
Летом прошлого года правительство экс-канцлера Германии Олафа Шольца приняло закон, сокращающий время проживания в стране для получения гражданства с восьми до пяти лет. При этом, немецкое правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца неоднократно критиковало миграционную политику предыдущего кабинета министров.
В мае немецкая газета Welt сообщила о рекордном числе проживающих в ФРГ иностранцев, получивших немецкое гражданство в 2024 году на фоне законодательного упрощения его получения. Гражданство получали по большей части сирийцы и турки, отмечалось в статье.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Меркель предупредила об угрозе разрушения Европы
22 мая, 23:33
 
Ангела МеркельОлаф ШольцАлексей ПушковСовет Федерации РФГерманияЕвропаВ мире
 
 
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