https://ria.ru/20250601/pushkov-2020295955.html
Пушков обвинил Меркель в ненависти к Европе
Пушков обвинил Меркель в ненависти к Европе - РИА Новости, 01.06.2025
Пушков обвинил Меркель в ненависти к Европе
Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале раскритиковал экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель после ее призыва по мигрантам. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T15:57:00+03:00
2025-06-01T15:57:00+03:00
2025-06-01T15:57:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале раскритиковал экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель после ее призыва по мигрантам."Ангела Меркель требует, чтобы Европа продолжала тратить миллиарды на прием и обеспечение мигрантов. Ангела Меркель ненавидит Европу", — написал он.Летом прошлого года правительство экс-канцлера Германии Олафа Шольца приняло закон, сокращающий время проживания в стране для получения гражданства с восьми до пяти лет. При этом, немецкое правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца неоднократно критиковало миграционную политику предыдущего кабинета министров.В мае немецкая газета Welt сообщила о рекордном числе проживающих в ФРГ иностранцев, получивших немецкое гражданство в 2024 году на фоне законодательного упрощения его получения. Гражданство получали по большей части сирийцы и турки, отмечалось в статье.
https://ria.ru/20250601/handelsblatt-2020290137.html
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ангела меркель, олаф шольц, алексей пушков, совет федерации рф, германия, европа, в мире
Ангела Меркель, Олаф Шольц, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Германия, Европа, В мире
Пушков обвинил Меркель в ненависти к Европе
Пушков обвинил Меркель в ненависти к Европе из-за ее призыва по мигрантам