В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Брянской области
Минздрав: 4 из 55 пострадавших при ЧП под Брянском находятся в тяжелом состоянии
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пятьдесят пять пострадавших в ЧП в Брянской области, в том числе четверо детей, находятся в больницах, четверо пострадавших в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
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"По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 55 пострадавших в происшествии на железной дороге в Брянской области, в том числе четверо детей. Четверо из них (всех пострадавших - ред.), в том числе ребенок, - в тяжелом состоянии", - рассказал Кузнецов.
Он добавил, что шестеро пострадавших, в том числе трое детей, доставлены бригадами службы медицины катастроф на лечение в федеральные медцентры Минздрава России: Российскую детскую клиническую больницу, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, НМХЦ имени Пирогова, а также больницы департамента здравоохранения Москвы.
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"Все пациенты перенесли дорогу удовлетворительно, врачи приступили к диагностическим и лечебным мероприятиям. 13 человек обратились в медпункт Киевского вокзала по прибытии резервного поезда и были госпитализированы в городские стационары, еще трое госпитализированы в медучреждения РЖД", - уточнил помощник.
Он рассказал, что 33 пациента проходят лечение в больницах Брянска, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.