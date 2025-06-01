Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 01.06.2025 (обновлено: 18:49 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/postradavshie-2020320698.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Брянской области
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Брянской области
Пятьдесят пять пострадавших в ЧП в Брянской области, в том числе четверо детей, находятся в больницах, четверо пострадавших в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T18:41:00+03:00
2025-06-01T18:49:00+03:00
происшествия
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
россия
москва
александр богомаз
алексей кузнецов
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020264736_0:0:621:349_1920x0_80_0_0_f55d4dbe39fda20c0987b85bee7d4c3e.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пятьдесят пять пострадавших в ЧП в Брянской области, в том числе четверо детей, находятся в больницах, четверо пострадавших в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов."По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 55 пострадавших в происшествии на железной дороге в Брянской области, в том числе четверо детей. Четверо из них (всех пострадавших - ред.), в том числе ребенок, - в тяжелом состоянии", - рассказал Кузнецов.Он добавил, что шестеро пострадавших, в том числе трое детей, доставлены бригадами службы медицины катастроф на лечение в федеральные медцентры Минздрава России: Российскую детскую клиническую больницу, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, НМХЦ имени Пирогова, а также больницы департамента здравоохранения Москвы."Все пациенты перенесли дорогу удовлетворительно, врачи приступили к диагностическим и лечебным мероприятиям. 13 человек обратились в медпункт Киевского вокзала по прибытии резервного поезда и были госпитализированы в городские стационары, еще трое госпитализированы в медучреждения РЖД", - уточнил помощник.Он рассказал, что 33 пациента проходят лечение в больницах Брянска, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/poezda-2020277798.html
https://ria.ru/20250601/brjansk-2020271704.html
брянская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020264736_0:0:615:461_1920x0_80_0_0_f12e0eb49ca9bdee43b4025ab611bf51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, россия, москва, александр богомаз, алексей кузнецов, ржд, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Россия, Москва, Александр Богомаз, Алексей Кузнецов, РЖД, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Брянской области

Минздрав: 4 из 55 пострадавших при ЧП под Брянском находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пятьдесят пять пострадавших в ЧП в Брянской области, в том числе четверо детей, находятся в больницах, четверо пострадавших в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
«
"По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 55 пострадавших в происшествии на железной дороге в Брянской области, в том числе четверо детей. Четверо из них (всех пострадавших - ред.), в том числе ребенок, - в тяжелом состоянии", - рассказал Кузнецов.
Подъем грузового автомобиля возле обрушившегося моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
"Никто ничего не понимал". Что известно о крушении поездов
Вчера, 13:51
Он добавил, что шестеро пострадавших, в том числе трое детей, доставлены бригадами службы медицины катастроф на лечение в федеральные медцентры Минздрава России: Российскую детскую клиническую больницу, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, НМХЦ имени Пирогова, а также больницы департамента здравоохранения Москвы.
«
"Все пациенты перенесли дорогу удовлетворительно, врачи приступили к диагностическим и лечебным мероприятиям. 13 человек обратились в медпункт Киевского вокзала по прибытии резервного поезда и были госпитализированы в городские стационары, еще трое госпитализированы в медучреждения РЖД", - уточнил помощник.
Он рассказал, что 33 пациента проходят лечение в больницах Брянска, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Женщина, прибывшая в Москву на резервном поезде №902 о том, как пассажиров подбросило в момент ЧП - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Пассажиров поезда под Брянском подбросило в момент ЧП
Вчера, 13:07
 
ПроисшествияБрянская областьОбрушение моста на поезд в Брянской областиРоссияМоскваАлександр БогомазАлексей КузнецовРЖДСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала