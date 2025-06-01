https://ria.ru/20250601/postradavshie-2020320698.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Брянской области

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Брянской области

Пятьдесят пять пострадавших в ЧП в Брянской области, в том числе четверо детей, находятся в больницах, четверо пострадавших в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T18:41:00+03:00

2025-06-01T18:41:00+03:00

2025-06-01T18:49:00+03:00

происшествия

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пятьдесят пять пострадавших в ЧП в Брянской области, в том числе четверо детей, находятся в больницах, четверо пострадавших в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов."По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 55 пострадавших в происшествии на железной дороге в Брянской области, в том числе четверо детей. Четверо из них (всех пострадавших - ред.), в том числе ребенок, - в тяжелом состоянии", - рассказал Кузнецов.Он добавил, что шестеро пострадавших, в том числе трое детей, доставлены бригадами службы медицины катастроф на лечение в федеральные медцентры Минздрава России: Российскую детскую клиническую больницу, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, НМХЦ имени Пирогова, а также больницы департамента здравоохранения Москвы."Все пациенты перенесли дорогу удовлетворительно, врачи приступили к диагностическим и лечебным мероприятиям. 13 человек обратились в медпункт Киевского вокзала по прибытии резервного поезда и были госпитализированы в городские стационары, еще трое госпитализированы в медучреждения РЖД", - уточнил помощник.Он рассказал, что 33 пациента проходят лечение в больницах Брянска, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, россия, москва, александр богомаз, алексей кузнецов, ржд, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)