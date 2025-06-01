Пострадавших при ЧП под Брянском госпитализируют в московские больницы
Пострадавших при ЧП под Брянском госпитализируют в ведущие московские стационары
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМедик на платформе Киевского вокзала в Москве у резервного поезда, доставившего пассажиров поезда Климов - Москва, один из вагонов которого оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области
Медик на платформе Киевского вокзала в Москве у резервного поезда, доставившего пассажиров поезда Климов - Москва, один из вагонов которого оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пострадавших при крушении моста в Брянской области госпитализируют в ведущие стационары Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
«
"Пострадавших при крушении моста в Брянске госпитализируют в ведущие городские стационары", - говорится в сообщении.
Пострадавших отправляют в НИИ СП имени Склифосовского, телефон контакт-центра +7(495)280-15-61, в ГКБ №1 имени Пирогова, телефон контакт-центра +7(499)764-50-02, ММНКЦ имени Боткина, телефон контакт-центра +7(499)490-03-03, и в клинику доктора Рошаля, телефон контакт-центра +7(495)633-58-00.
«
"Всем пострадавшим оказывается полный объем необходимой медицинской помощи. Врачи продолжают работу на Киевском вокзале", - добавляется в сообщении.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.