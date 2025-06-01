https://ria.ru/20250601/postradavshie-2020283096.html

Пострадавших при ЧП под Брянском госпитализируют в московские больницы

Пострадавших при ЧП под Брянском госпитализируют в московские больницы - РИА Новости, 01.06.2025

Пострадавших при ЧП под Брянском госпитализируют в московские больницы

Пострадавших при крушении моста в Брянской области госпитализируют в ведущие стационары Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T14:36:00+03:00

2025-06-01T14:36:00+03:00

2025-06-01T15:08:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

брянская область

брянск

выгоничский район

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пострадавших при крушении моста в Брянской области госпитализируют в ведущие стационары Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "Пострадавших при крушении моста в Брянске госпитализируют в ведущие городские стационары", - говорится в сообщении. Пострадавших отправляют в НИИ СП имени Склифосовского, телефон контакт-центра +7(495)280-15-61, в ГКБ №1 имени Пирогова, телефон контакт-центра +7(499)764-50-02, ММНКЦ имени Боткина, телефон контакт-центра +7(499)490-03-03, и в клинику доктора Рошаля, телефон контакт-центра +7(495)633-58-00. "Всем пострадавшим оказывается полный объем необходимой медицинской помощи. Врачи продолжают работу на Киевском вокзале", - добавляется в сообщении. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/poezda-2020277798.html

https://ria.ru/20250601/sk-2020244941.html

брянская область

брянск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, брянская область, брянск, выгоничский район, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области