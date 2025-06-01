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Пострадавших при ЧП под Брянском госпитализируют в московские больницы - РИА Новости, 01.06.2025
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14:36 01.06.2025 (обновлено: 15:08 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/postradavshie-2020283096.html
Пострадавших при ЧП под Брянском госпитализируют в московские больницы
Пострадавших при ЧП под Брянском госпитализируют в московские больницы - РИА Новости, 01.06.2025
Пострадавших при ЧП под Брянском госпитализируют в московские больницы
Пострадавших при крушении моста в Брянской области госпитализируют в ведущие стационары Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T14:36:00+03:00
2025-06-01T15:08:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
брянская область
брянск
выгоничский район
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пострадавших при крушении моста в Брянской области госпитализируют в ведущие стационары Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "Пострадавших при крушении моста в Брянске госпитализируют в ведущие городские стационары", - говорится в сообщении. Пострадавших отправляют в НИИ СП имени Склифосовского, телефон контакт-центра +7(495)280-15-61, в ГКБ №1 имени Пирогова, телефон контакт-центра +7(499)764-50-02, ММНКЦ имени Боткина, телефон контакт-центра +7(499)490-03-03, и в клинику доктора Рошаля, телефон контакт-центра +7(495)633-58-00. "Всем пострадавшим оказывается полный объем необходимой медицинской помощи. Врачи продолжают работу на Киевском вокзале", - добавляется в сообщении. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/poezda-2020277798.html
https://ria.ru/20250601/sk-2020244941.html
брянская область
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происшествия, здоровье - общество, брянская область, брянск, выгоничский район, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Здоровье - Общество, Брянская область, Брянск, Выгоничский район, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Пострадавших при ЧП под Брянском госпитализируют в московские больницы

Пострадавших при ЧП под Брянском госпитализируют в ведущие московские стационары

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМедик на платформе Киевского вокзала в Москве у резервного поезда, доставившего пассажиров поезда Климов - Москва, один из вагонов которого оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области
Медик на платформе Киевского вокзала в Москве у резервного поезда, доставившего пассажиров поезда Климов - Москва, один из вагонов которого оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Медик на платформе Киевского вокзала в Москве у резервного поезда, доставившего пассажиров поезда Климов - Москва, один из вагонов которого оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пострадавших при крушении моста в Брянской области госпитализируют в ведущие стационары Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
«
"Пострадавших при крушении моста в Брянске госпитализируют в ведущие городские стационары", - говорится в сообщении.
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Пострадавших отправляют в НИИ СП имени Склифосовского, телефон контакт-центра +7(495)280-15-61, в ГКБ №1 имени Пирогова, телефон контакт-центра +7(499)764-50-02, ММНКЦ имени Боткина, телефон контакт-центра +7(499)490-03-03, и в клинику доктора Рошаля, телефон контакт-центра +7(495)633-58-00.
«
"Всем пострадавшим оказывается полный объем необходимой медицинской помощи. Врачи продолжают работу на Киевском вокзале", - добавляется в сообщении.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоБрянская областьБрянскВыгоничский районАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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