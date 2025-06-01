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В Москве госпитализируют пострадавших при ЧП в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
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12:41 01.06.2025 (обновлено: 12:45 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/postradavshie-2020267605.html
В Москве госпитализируют пострадавших при ЧП в Брянской области
В Москве госпитализируют пострадавших при ЧП в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
В Москве госпитализируют пострадавших при ЧП в Брянской области
Пострадавшие после крушения моста в Брянской области, которые прибыли на резервном поезде в Москву, в настоящее время госпитализируются в профильные стационары... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:41:00+03:00
2025-06-01T12:45:00+03:00
происшествия
москва
брянская область
брянск
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
ржд
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пострадавшие после крушения моста в Брянской области, которые прибыли на резервном поезде в Москву, в настоящее время госпитализируются в профильные стационары столицы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. РЖД ранее сообщали, что для перевозки пассажиров состава №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва. "Пострадавшие после крушения моста в Брянске направлены в московские больницы. В настоящее время все они госпитализируются в профильные стационары. Медицинские службы продолжают работать на месте", - говорится в сообщении. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По его данным, число пострадавших возросло до 71, среди них - трое детей, семь человек погибли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/eks-politik-2020255087.html
https://ria.ru/20250601/murashko-2020265030.html
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брянская область
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происшествия, москва, брянская область, брянск, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, ржд, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Москва, Брянская область, Брянск, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, РЖД, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
В Москве госпитализируют пострадавших при ЧП в Брянской области

В Москве госпитализируют пострадавших при обрушении моста в Брянской области

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМедики на платформе Киевского вокзала в Москве встречают пассажиров, пострадавших при обрушении моста в Брянской области на поезд Климов - Москва. 1 июня 2025
Медики на платформе Киевского вокзала в Москве встречают пассажиров, пострадавших при обрушении моста в Брянской области на поезд Климов - Москва. 1 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Медики на платформе Киевского вокзала в Москве встречают пассажиров, пострадавших при обрушении моста в Брянской области на поезд Климов - Москва. 1 июня 2025
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пострадавшие после крушения моста в Брянской области, которые прибыли на резервном поезде в Москву, в настоящее время госпитализируются в профильные стационары столицы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
РЖД ранее сообщали, что для перевозки пассажиров состава №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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"Пострадавшие после крушения моста в Брянске направлены в московские больницы. В настоящее время все они госпитализируются в профильные стационары. Медицинские службы продолжают работать на месте", - говорится в сообщении.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По его данным, число пострадавших возросло до 71, среди них - трое детей, семь человек погибли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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ПроисшествияМоскваБрянская областьБрянскАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинРЖДСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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