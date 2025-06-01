https://ria.ru/20250601/postradavshie-2020224118.html

Пострадавших при ЧП в Брянской области оперативно доставили в больницы

Пострадавших при ЧП в Брянской области оперативно доставили в больницы - РИА Новости, 01.06.2025

Пострадавших при ЧП в Брянской области оперативно доставили в больницы

Все пассажиры, получившие травмы при аварии поезда в Брянской области, были оперативно доставлены в лечебные учреждения, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:17:00+03:00

2025-06-01T08:17:00+03:00

2025-06-01T09:00:00+03:00

происшествия

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020224545_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f34cd265f8eb31885152ec7516c6c8f8.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Все пассажиры, получившие травмы при аварии поезда в Брянской области, были оперативно доставлены в лечебные учреждения, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва."Все, кто получил травмы, оперативно были доставлены в наши лечебные учреждения", - сказал губернатор.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/most-2020225936.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Оперативный штаб на месте обрушения моста в Брянской области На месте происшествия провели оперативный штаб. В месте обрушения моста находятся все оперативные и экстренные службы, работают следователи. На данный момент пассажиры поезда доставлены на железнодорожный вокзал Брянск -I и в течение часа будут отправлены сформированным составом в Москву. 2025-06-01T08:17 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области