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Пострадавших при ЧП в Брянской области оперативно доставили в больницы - РИА Новости, 01.06.2025
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08:17 01.06.2025 (обновлено: 09:00 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/postradavshie-2020224118.html
Пострадавших при ЧП в Брянской области оперативно доставили в больницы
Пострадавших при ЧП в Брянской области оперативно доставили в больницы - РИА Новости, 01.06.2025
Пострадавших при ЧП в Брянской области оперативно доставили в больницы
Все пассажиры, получившие травмы при аварии поезда в Брянской области, были оперативно доставлены в лечебные учреждения, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T08:17:00+03:00
2025-06-01T09:00:00+03:00
происшествия
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Все пассажиры, получившие травмы при аварии поезда в Брянской области, были оперативно доставлены в лечебные учреждения, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва."Все, кто получил травмы, оперативно были доставлены в наши лечебные учреждения", - сказал губернатор.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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7 495 645-6601
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Оперативный штаб на месте обрушения моста в Брянской области
На месте происшествия провели оперативный штаб. В месте обрушения моста находятся все оперативные и экстренные службы, работают следователи. На данный момент пассажиры поезда доставлены на железнодорожный вокзал Брянск -I и в течение часа будут отправлены сформированным составом в Москву.
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происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Пострадавших при ЧП в Брянской области оперативно доставили в больницы

Пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области оперативно доставили в больницы

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Все пассажиры, получившие травмы при аварии поезда в Брянской области, были оперативно доставлены в лечебные учреждения, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.
"Все, кто получил травмы, оперативно были доставлены в наши лечебные учреждения", - сказал губернатор.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Восстановительный поезд работает на месте обрушения моста на пассажирский состав в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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08:30
 
ПроисшествияБрянская областьОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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