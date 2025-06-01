https://ria.ru/20250601/postradavshie-2020223109.html

После ЧП с поездом в Брянской области госпитализированы 47 человек

После ЧП с поездом в Брянской области госпитализированы 47 человек - РИА Новости, 01.06.2025

После ЧП с поездом в Брянской области госпитализированы 47 человек

В результате ЧП с поездом в Брянской области госпитализированы 47 человек, в том числе трое детей, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:04:00+03:00

2025-06-01T08:04:00+03:00

2025-06-01T09:00:00+03:00

происшествия

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020231241_0:98:1280:818_1920x0_80_0_0_c2de10599879ae5e8b12c5c841705367.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В результате ЧП с поездом в Брянской области госпитализированы 47 человек, в том числе трое детей, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.Ранее он информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. По последним данным, число пострадавших возросло до 66."Информация на 8.00 по пострадавшим в Выгоничском районе. Госпитализированы 47 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок", - написал Богомаз.Он подчеркнул, что всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/moskva-2020222290.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области