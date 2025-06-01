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Вологодская область предложила помощь пострадавшим при ЧП под Брянском

Вологодская область предложила помощь пострадавшим при ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025

Вологодская область предложила помощь пострадавшим при ЧП под Брянском

Вологодская область готова оказать содействие пострадавшим при ЧП в Брянской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T15:36:00+03:00

2025-06-01T15:36:00+03:00

2025-06-01T16:57:00+03:00

происшествия

брянская область

вологодская область

выгоничский район

георгий филимонов

александр богомаз

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Вологодская область готова оказать содействие пострадавшим при ЧП в Брянской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. Как сообщила пресс-служба губернатора, Филимонов выразил соболезнования родным погибших и поддержку пострадавшим при ЧП в Брянской области. "Вологодчина готова оказать всё необходимое содействие пострадавшим", - сказал Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По его данным, число пострадавших возросло до 71, среди них - трое детей, семь человек погибли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/peterburg-2020278687.html

брянская область

вологодская область

выгоничский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, брянская область, вологодская область, выгоничский район, георгий филимонов, александр богомаз, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области