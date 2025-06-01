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Вологодская область предложила помощь пострадавшим при ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
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15:36 01.06.2025 (обновлено: 16:57 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/pomosch-2020293957.html
Вологодская область предложила помощь пострадавшим при ЧП под Брянском
Вологодская область предложила помощь пострадавшим при ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
Вологодская область предложила помощь пострадавшим при ЧП под Брянском
Вологодская область готова оказать содействие пострадавшим при ЧП в Брянской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T15:36:00+03:00
2025-06-01T16:57:00+03:00
происшествия
брянская область
вологодская область
выгоничский район
георгий филимонов
александр богомаз
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Вологодская область готова оказать содействие пострадавшим при ЧП в Брянской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. Как сообщила пресс-служба губернатора, Филимонов выразил соболезнования родным погибших и поддержку пострадавшим при ЧП в Брянской области. "Вологодчина готова оказать всё необходимое содействие пострадавшим", - сказал Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По его данным, число пострадавших возросло до 71, среди них - трое детей, семь человек погибли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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брянская область
вологодская область
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происшествия, брянская область, вологодская область, выгоничский район, георгий филимонов, александр богомаз, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Вологодская область, Выгоничский район, Георгий Филимонов, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Вологодская область предложила помощь пострадавшим при ЧП под Брянском

Филимонов: Вологодчина готова помочь пострадавшим при ЧП с поездом под Брянском

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Вологодская область готова оказать содействие пострадавшим при ЧП в Брянской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
Как сообщила пресс-служба губернатора, Филимонов выразил соболезнования родным погибших и поддержку пострадавшим при ЧП в Брянской области.
«
"Вологодчина готова оказать всё необходимое содействие пострадавшим", - сказал Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По его данным, число пострадавших возросло до 71, среди них - трое детей, семь человек погибли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Один из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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Вчера, 14:00
 
ПроисшествияБрянская областьВологодская областьВыгоничский районГеоргий ФилимоновАлександр БогомазСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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