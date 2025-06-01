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Кандидат от польской оппозиции победил на выборах на участках в США - РИА Новости, 01.06.2025
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22:56 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/polsha-2020351291.html
Кандидат от польской оппозиции победил на выборах на участках в США
Кандидат от польской оппозиции победил на выборах на участках в США - РИА Новости, 01.06.2025
Кандидат от польской оппозиции победил на выборах на участках в США
Кандидат от оппозиции, директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий победил на выборах президента Польши на избирательных участках в США,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T22:56:00+03:00
2025-06-01T22:56:00+03:00
в мире
сша
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варшава
кароль навроцкий
рафал тшасковски
президентские выборы в польше — 2025
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ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Кандидат от оппозиции, директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий победил на выборах президента Польши на избирательных участках в США, свидетельствуют данные польского госизбиркома. В воскресенье вечером завершилось голосование во втором туре выборов президента. По данным exit poll, с минимальным преимуществом побеждает кандидат правящей коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский с 50,3% голосов избирателей. По данным госизбиркома, в США, где было открыто более 60 участков для голосования, Навроцкий набрал 56,65% голосов, а Тшасковский – 43,35%. Также Навроцкий выиграл в Канаде с результатом 62,04% голосов. Здесь было открыто 16 участков. В остальных странах, где на данный момент завершился подсчет голосов, победил Тшасковский. Среди этих стран Аргентина, Армения, Австралия, Азербайджан, Белоруссия, Бразилия, Китай, Чили, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Япония, Казахстан, Колумбия, Новая Зеландия, Пакистан, Сингапур, Вьетнам. Государственная избирательная комиссия огласит официальные результаты первого тура голосования после обработки 100% бюллетеней – в понедельник вечером или во вторник.
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в мире, сша, польша, варшава, кароль навроцкий, рафал тшасковски, президентские выборы в польше — 2025
В мире, США, Польша, Варшава, Кароль Навроцкий, Рафал Тшасковски, Президентские выборы в Польше — 2025
Кандидат от польской оппозиции победил на выборах на участках в США

Навроцкий победил на выборах президента Польши на участках в США

© AP Photo / Beata ZawrzelКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© AP Photo / Beata Zawrzel
Кароль Навроцкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Кандидат от оппозиции, директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий победил на выборах президента Польши на избирательных участках в США, свидетельствуют данные польского госизбиркома.
В воскресенье вечером завершилось голосование во втором туре выборов президента. По данным exit poll, с минимальным преимуществом побеждает кандидат правящей коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский с 50,3% голосов избирателей.
По данным госизбиркома, в США, где было открыто более 60 участков для голосования, Навроцкий набрал 56,65% голосов, а Тшасковский – 43,35%.
Также Навроцкий выиграл в Канаде с результатом 62,04% голосов. Здесь было открыто 16 участков.
В остальных странах, где на данный момент завершился подсчет голосов, победил Тшасковский. Среди этих стран Аргентина, Армения, Австралия, Азербайджан, Белоруссия, Бразилия, Китай, Чили, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Япония, Казахстан, Колумбия, Новая Зеландия, Пакистан, Сингапур, Вьетнам.
Государственная избирательная комиссия огласит официальные результаты первого тура голосования после обработки 100% бюллетеней – в понедельник вечером или во вторник.
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В миреСШАПольшаВаршаваКароль НавроцкийРафал ТшасковскиПрезидентские выборы в Польше — 2025
 
 
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