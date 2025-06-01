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Политолог назвал главную цель подрывов в Брянской и Курской областях
Политолог назвал главную цель подрывов в Брянской и Курской областях - РИА Новости, 01.06.2025
Политолог назвал главную цель подрывов в Брянской и Курской областях
Политолог Сергей Михеев в комментарии РИА Новости выразил мнение, что главной целью подрывов мостов и крушением поездов в Брянской и Курской областях стал срыв... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:33:00+03:00
2025-06-01T11:33:00+03:00
2025-06-01T12:36:00+03:00
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россия
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сергей михеев
сергей лавров
александр богомаз
московская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Политолог Сергей Михеев в комментарии РИА Новости выразил мнение, что главной целью подрывов мостов и крушением поездов в Брянской и Курской областях стал срыв предстоящей встречи в Стамбуле делегаций Киева и РФ и срыв политического процесса в урегулировании конфликта. "В первую очередь - это то, когда совершен этот акт, – перед встречей в Стамбуле в рамках переговорного процесса, которая запланирована на завтра. Мне кажется, это и есть главная цель – сорвать встречу в Стамбуле, сорвать весь процесс любой ценой", - сказал Михеев.Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. По последним данным, число пострадавших возросло до 66.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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стамбул, россия, курская область, сергей михеев, сергей лавров, александр богомаз, московская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Стамбул, Россия, Курская область, Сергей Михеев, Сергей Лавров, Александр Богомаз, Московская железная дорога, Следственный комитет России (СК РФ), Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Политолог назвал главную цель подрывов в Брянской и Курской областях
Политолог Михеев назвал подрывы мостов под Брянском и Курском циничными