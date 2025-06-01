https://ria.ru/20250601/poezd-2020242488.html

ЧП в Брянской области не повлияло на график поездов "Гранд сервис экспресс"

ЧП в Брянской области не повлияло на график поездов "Гранд сервис экспресс" - РИА Новости, 01.06.2025

ЧП в Брянской области не повлияло на график поездов "Гранд сервис экспресс"

Ситуация в Брянской области, где произошло обрушение моста, не отразилась на графике поездов "Гранд сервис экспресс", которые курсируют в Крым, сообщили РИА... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T10:12:00+03:00

2025-06-01T10:12:00+03:00

2025-06-01T10:12:00+03:00

происшествия

москва

брянская область

республика крым

александр богомаз

гранд сервис экспресс

московская железная дорога

ржд

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ситуация в Брянской области, где произошло обрушение моста, не отразилась на графике поездов "Гранд сервис экспресс", которые курсируют в Крым, сообщили РИА Новости в компании. "Графики наших поездов не изменены", — ответили в компании на вопрос о том, как отразилась ситуация в Брянской области на движение поездов компании в направлении Крыма. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

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брянская область

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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