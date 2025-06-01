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ЧП в Брянской области не повлияло на график поездов "Гранд сервис экспресс"
ЧП в Брянской области не повлияло на график поездов "Гранд сервис экспресс" - РИА Новости, 01.06.2025
ЧП в Брянской области не повлияло на график поездов "Гранд сервис экспресс"
Ситуация в Брянской области, где произошло обрушение моста, не отразилась на графике поездов "Гранд сервис экспресс", которые курсируют в Крым, сообщили РИА... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T10:12:00+03:00
2025-06-01T10:12:00+03:00
2025-06-01T10:12:00+03:00
происшествия
москва
брянская область
республика крым
александр богомаз
гранд сервис экспресс
московская железная дорога
ржд
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ситуация в Брянской области, где произошло обрушение моста, не отразилась на графике поездов "Гранд сервис экспресс", которые курсируют в Крым, сообщили РИА Новости в компании. "Графики наших поездов не изменены", — ответили в компании на вопрос о том, как отразилась ситуация в Брянской области на движение поездов компании в направлении Крыма. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ЧП в Брянской области не повлияло на график поездов "Гранд сервис экспресс"
ЧП под Брянском не повлияло на движение поездов "Гранд сервис экспресс" в Крым