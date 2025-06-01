Рейтинг@Mail.ru
При ЧП с поездом в Курской области пострадал машинист - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:07 01.06.2025 (обновлено: 09:00 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/poezd-2020223246.html
При ЧП с поездом в Курской области пострадал машинист
При ЧП с поездом в Курской области пострадал машинист - РИА Новости, 01.06.2025
При ЧП с поездом в Курской области пострадал машинист
Сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда произошел на перегоне Остапово – Михайловский Рудник в Курской области из-за падения пролета моста,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T08:07:00+03:00
2025-06-01T09:00:00+03:00
происшествия
курская область
ржд
обрушение железнодорожного моста в курской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020220990_0:105:1280:825_1920x0_80_0_0_13e0a49eb560a7b37626bc19b4d79246.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда произошел на перегоне Остапово – Михайловский Рудник в Курской области из-за падения пролета моста, сообщили в РЖД."Сегодня в 2:21 на однопутном перегоне Остапово – Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В ходе инцидента возникло возгорание секции локомотива, которое было оперативно устранено", — говорится в сообщении.В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал, добавили в холдинге.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/klishas-2020226194.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020220990_0:0:1276:957_1920x0_80_0_0_1752fa36a774395d739df2057c7f5f92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, ржд, обрушение железнодорожного моста в курской области
Происшествия, Курская область, РЖД, Обрушение железнодорожного моста в Курской области
При ЧП с поездом в Курской области пострадал машинист

При сходе тепловоза с рельсов в Курской области пострадал машинист

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramОбрушение железнодорожного моста в Курской области
Обрушение железнодорожного моста в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Обрушение железнодорожного моста в Курской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда произошел на перегоне Остапово – Михайловский Рудник в Курской области из-за падения пролета моста, сообщили в РЖД.
"Сегодня в 2:21 на однопутном перегоне Остапово – Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В ходе инцидента возникло возгорание секции локомотива, которое было оперативно устранено", — говорится в сообщении.
В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал, добавили в холдинге.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Клишас прокомментировал крушение поезда в Брянской области
08:30
 
ПроисшествияКурская областьРЖДОбрушение железнодорожного моста в Курской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала