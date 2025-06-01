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При ЧП с поездом в Курской области пострадал машинист

При ЧП с поездом в Курской области пострадал машинист - РИА Новости, 01.06.2025

При ЧП с поездом в Курской области пострадал машинист

Сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда произошел на перегоне Остапово – Михайловский Рудник в Курской области из-за падения пролета моста,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:07:00+03:00

2025-06-01T08:07:00+03:00

2025-06-01T09:00:00+03:00

происшествия

курская область

ржд

обрушение железнодорожного моста в курской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда произошел на перегоне Остапово – Михайловский Рудник в Курской области из-за падения пролета моста, сообщили в РЖД."Сегодня в 2:21 на однопутном перегоне Остапово – Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В ходе инцидента возникло возгорание секции локомотива, которое было оперативно устранено", — говорится в сообщении.В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал, добавили в холдинге.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/klishas-2020226194.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, ржд, обрушение железнодорожного моста в курской области