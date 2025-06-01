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При ЧП с поездом в Курской области пострадал машинист
При ЧП с поездом в Курской области пострадал машинист - РИА Новости, 01.06.2025
При ЧП с поездом в Курской области пострадал машинист
Сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда произошел на перегоне Остапово – Михайловский Рудник в Курской области из-за падения пролета моста,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T08:07:00+03:00
2025-06-01T08:07:00+03:00
2025-06-01T09:00:00+03:00
происшествия
курская область
ржд
обрушение железнодорожного моста в курской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда произошел на перегоне Остапово – Михайловский Рудник в Курской области из-за падения пролета моста, сообщили в РЖД."Сегодня в 2:21 на однопутном перегоне Остапово – Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В ходе инцидента возникло возгорание секции локомотива, которое было оперативно устранено", — говорится в сообщении.В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал, добавили в холдинге.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, ржд, обрушение железнодорожного моста в курской области
Происшествия, Курская область, РЖД, Обрушение железнодорожного моста в Курской области
При ЧП с поездом в Курской области пострадал машинист
При сходе тепловоза с рельсов в Курской области пострадал машинист