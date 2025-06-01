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В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в охранника ТЦ - РИА Новости, 01.06.2025
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16:59 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/peterburg-2020306169.html
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в охранника ТЦ
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в охранника ТЦ - РИА Новости, 01.06.2025
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в охранника ТЦ
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, стрелявшего из сигнального пистолета в сторону охранника ресторанной зоны торгового центра, сообщила... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T16:59:00+03:00
2025-06-01T16:59:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
приморский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, стрелявшего из сигнального пистолета в сторону охранника ресторанной зоны торгового центра, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне 38-летний охранник сообщил в полицию Приморского района о неизвестном, который несколько раз выстрелил в его сторону из сигнального пистолета в торговом центре на улице Савушкина. "Прибывшим на место происшествия нарядом полиции установлено, что около 22 часов на третьем этаже в ресторанной зоне неизвестный произвел несколько выстрелов из сигнального пистолета в сторону охранника, с которым у него завязался словесный конфликт. После этого неизвестный попытался скрыться, но был остановлен сотрудниками молла", - говорится в сообщении. ГУМВД уточняет, что полицейские задержали на месте происшествия 20-летнего местного жителя, у которого изъяли сигнальный пистолет. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавляют в ГУМВД. Полиция не приводит персональных данных охранника торгового центра, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что ранее он работал актёром и успел сняться в эпизодических ролях в нескольких сериалах, включая "Ментовские войны". По информации собеседника агентства, мужчина отказался от госпитализации. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20250531/primore-2020100863.html
санкт-петербург
приморский район
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происшествия, санкт-петербург, приморский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Приморский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в охранника ТЦ

Полиция задержала мужчину, стрелявшего из сигнального пистолета в охранника ТЦ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, стрелявшего из сигнального пистолета в сторону охранника ресторанной зоны торгового центра, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне 38-летний охранник сообщил в полицию Приморского района о неизвестном, который несколько раз выстрелил в его сторону из сигнального пистолета в торговом центре на улице Савушкина.
"Прибывшим на место происшествия нарядом полиции установлено, что около 22 часов на третьем этаже в ресторанной зоне неизвестный произвел несколько выстрелов из сигнального пистолета в сторону охранника, с которым у него завязался словесный конфликт. После этого неизвестный попытался скрыться, но был остановлен сотрудниками молла", - говорится в сообщении.
ГУМВД уточняет, что полицейские задержали на месте происшествия 20-летнего местного жителя, у которого изъяли сигнальный пистолет.
Подозреваемый доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавляют в ГУМВД.
Полиция не приводит персональных данных охранника торгового центра, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что ранее он работал актёром и успел сняться в эпизодических ролях в нескольких сериалах, включая "Ментовские войны". По информации собеседника агентства, мужчина отказался от госпитализации.
Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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