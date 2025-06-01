https://ria.ru/20250601/peterburg-2020306169.html

В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в охранника ТЦ

В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в охранника ТЦ - РИА Новости, 01.06.2025

В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в охранника ТЦ

Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, стрелявшего из сигнального пистолета в сторону охранника ресторанной зоны торгового центра, сообщила... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T16:59:00+03:00

2025-06-01T16:59:00+03:00

2025-06-01T16:59:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

приморский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, стрелявшего из сигнального пистолета в сторону охранника ресторанной зоны торгового центра, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне 38-летний охранник сообщил в полицию Приморского района о неизвестном, который несколько раз выстрелил в его сторону из сигнального пистолета в торговом центре на улице Савушкина. "Прибывшим на место происшествия нарядом полиции установлено, что около 22 часов на третьем этаже в ресторанной зоне неизвестный произвел несколько выстрелов из сигнального пистолета в сторону охранника, с которым у него завязался словесный конфликт. После этого неизвестный попытался скрыться, но был остановлен сотрудниками молла", - говорится в сообщении. ГУМВД уточняет, что полицейские задержали на месте происшествия 20-летнего местного жителя, у которого изъяли сигнальный пистолет. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавляют в ГУМВД. Полиция не приводит персональных данных охранника торгового центра, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что ранее он работал актёром и успел сняться в эпизодических ролях в нескольких сериалах, включая "Ментовские войны". По информации собеседника агентства, мужчина отказался от госпитализации. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20250531/primore-2020100863.html

санкт-петербург

приморский район

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происшествия, санкт-петербург, приморский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)