Рейтинг@Mail.ru
Петербург предложил Брянску помощь после ЧП с поездом - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/peterburg-2020278687.html
Петербург предложил Брянску помощь после ЧП с поездом
Петербург предложил Брянску помощь после ЧП с поездом - РИА Новости, 01.06.2025
Петербург предложил Брянску помощь после ЧП с поездом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург готов оказать Брянской области необходимую помощь после ЧП с поездом, сообщил губернатор города Александр... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T14:00:00+03:00
2025-06-01T14:00:00+03:00
происшествия
брянская область
санкт-петербург
нева (река)
александр беглов
александр богомаз
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020233009_0:64:1133:701_1920x0_80_0_0_5fdda87c298a280da8f3c056387bd0dc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург готов оказать Брянской области необходимую помощь после ЧП с поездом, сообщил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов направил соболезнование губернатору Брянской области Александру Богомазу. "Выражаю искренние и глубокие соболезнования Вам и жителям Брянской области в связи с гибелью людей", - заявил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что "в это тяжелое время петербуржцы разделяют горечь утраты, скорбят вместе с родными и близкими погибших". Санкт-Петербург готов оказать всю необходимую помощь, отметил Беглов. "От имени жителей города на Неве передаю слова поддержки и пожелания душевных сил и стойкости всем, кто потерял родных и близких. Всем пострадавшим – скорейшего выздоровления", - добавил губернатор. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250601/pushilin-2020244055.html
https://ria.ru/20250601/murashko-2020265030.html
брянская область
санкт-петербург
нева (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020233009_57:0:1077:765_1920x0_80_0_0_c01753bc6f03692cd94f348425b28c4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, санкт-петербург, нева (река), александр беглов, александр богомаз, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Санкт-Петербург, Нева (река), Александр Беглов, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Петербург предложил Брянску помощь после ЧП с поездом

Беглов: Петербург готов оказать Брянской области помощь после ЧП с поездом

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Один из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург готов оказать Брянской области необходимую помощь после ЧП с поездом, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов направил соболезнование губернатору Брянской области Александру Богомазу.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Пушилин отреагировал на трагедию в Брянской области
Вчера, 10:22
"Выражаю искренние и глубокие соболезнования Вам и жителям Брянской области в связи с гибелью людей", - заявил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что "в это тяжелое время петербуржцы разделяют горечь утраты, скорбят вместе с родными и близкими погибших". Санкт-Петербург готов оказать всю необходимую помощь, отметил Беглов.
"От имени жителей города на Неве передаю слова поддержки и пожелания душевных сил и стойкости всем, кто потерял родных и близких. Всем пострадавшим – скорейшего выздоровления", - добавил губернатор.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Мурашко доложил Путину о помощи пострадавшим в Брянской области
Вчера, 12:26
 
ПроисшествияБрянская областьСанкт-ПетербургНева (река)Александр БегловАлександр БогомазСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала