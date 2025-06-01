https://ria.ru/20250601/peterburg-2020278687.html

Петербург предложил Брянску помощь после ЧП с поездом

Петербург предложил Брянску помощь после ЧП с поездом - РИА Новости, 01.06.2025

Петербург предложил Брянску помощь после ЧП с поездом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург готов оказать Брянской области необходимую помощь после ЧП с поездом, сообщил губернатор города Александр... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T14:00:00+03:00

2025-06-01T14:00:00+03:00

2025-06-01T14:00:00+03:00

происшествия

брянская область

санкт-петербург

нева (река)

александр беглов

александр богомаз

светлана петренко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург готов оказать Брянской области необходимую помощь после ЧП с поездом, сообщил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов направил соболезнование губернатору Брянской области Александру Богомазу. "Выражаю искренние и глубокие соболезнования Вам и жителям Брянской области в связи с гибелью людей", - заявил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что "в это тяжелое время петербуржцы разделяют горечь утраты, скорбят вместе с родными и близкими погибших". Санкт-Петербург готов оказать всю необходимую помощь, отметил Беглов. "От имени жителей города на Неве передаю слова поддержки и пожелания душевных сил и стойкости всем, кто потерял родных и близких. Всем пострадавшим – скорейшего выздоровления", - добавил губернатор. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250601/pushilin-2020244055.html

https://ria.ru/20250601/murashko-2020265030.html

брянская область

санкт-петербург

нева (река)

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происшествия, брянская область, санкт-петербург, нева (река), александр беглов, александр богомаз, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области