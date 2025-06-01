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Путин всю ночь получал доклады о ЧП в Курской и Брянской областях - РИА Новости, 01.06.2025
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11:39 01.06.2025 (обновлено: 11:40 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/peskov-2020254332.html
Путин всю ночь получал доклады о ЧП в Курской и Брянской областях
Путин всю ночь получал доклады о ЧП в Курской и Брянской областях - РИА Новости, 01.06.2025
Путин всю ночь получал доклады о ЧП в Курской и Брянской областях
Президент России Владимир Путин в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС РФ о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:39:00+03:00
2025-06-01T11:40:00+03:00
происшествия
брянская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС РФ о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент России Владимир Путин фактически в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем в Курской и Брянской областях с железнодорожными составами", - сказал Песков.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/politolog-2020253237.html
брянская область
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происшествия, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Путин всю ночь получал доклады о ЧП в Курской и Брянской областях

Песков: Путин всю ночь получал доклады о подрывах в Курской и Брянской областях

© РИА НовостиЛиквидация последствий обрушения моста на поезд в Брянской области
Ликвидация последствий обрушения моста на поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
Ликвидация последствий обрушения моста на поезд в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС РФ о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент России Владимир Путин фактически в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем в Курской и Брянской областях с железнодорожными составами", - сказал Песков.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Ликвидация последствий обрушения моста на поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Политолог назвал главную цель подрывов в Брянской и Курской областях
11:33
 
ПроисшествияБрянская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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