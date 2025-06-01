https://ria.ru/20250601/peskov-2020254332.html
Путин всю ночь получал доклады о ЧП в Курской и Брянской областях
Путин всю ночь получал доклады о ЧП в Курской и Брянской областях - РИА Новости, 01.06.2025
Путин всю ночь получал доклады о ЧП в Курской и Брянской областях
Президент России Владимир Путин в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС РФ о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:39:00+03:00
2025-06-01T11:39:00+03:00
2025-06-01T11:40:00+03:00
происшествия
брянская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС РФ о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент России Владимир Путин фактически в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем в Курской и Брянской областях с железнодорожными составами", - сказал Песков.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250601/politolog-2020253237.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Путин всю ночь получал доклады о ЧП в Курской и Брянской областях
Песков: Путин всю ночь получал доклады о подрывах в Курской и Брянской областях