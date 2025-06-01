https://ria.ru/20250601/peskov-2020254332.html

Путин всю ночь получал доклады о ЧП в Курской и Брянской областях

Путин всю ночь получал доклады о ЧП в Курской и Брянской областях - РИА Новости, 01.06.2025

Путин всю ночь получал доклады о ЧП в Курской и Брянской областях

Президент России Владимир Путин в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС РФ о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T11:39:00+03:00

2025-06-01T11:39:00+03:00

2025-06-01T11:40:00+03:00

происшествия

брянская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС РФ о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент России Владимир Путин фактически в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем в Курской и Брянской областях с железнодорожными составами", - сказал Песков.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/politolog-2020253237.html

брянская область

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение моста на поезд в брянской области