https://ria.ru/20250601/peregovory-2020349248.html

Переговоры в Стамбуле пройдут, несмотря на атаки Киева, заявил Фомин

Переговоры в Стамбуле пройдут, несмотря на атаки Киева, заявил Фомин - РИА Новости, 01.06.2025

Переговоры в Стамбуле пройдут, несмотря на атаки Киева, заявил Фомин

Член переговорной группы РФ, заместитель министра обороны Александр Фомин, отвечая на вопрос о том, повлияют ли атаки киевского режима по территории России на... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T22:28:00+03:00

2025-06-01T22:28:00+03:00

2025-06-01T22:28:00+03:00

россия

стамбул

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 1 июн - РИА Новости. Член переговорной группы РФ, заместитель министра обороны Александр Фомин, отвечая на вопрос о том, повлияют ли атаки киевского режима по территории России на проведение контактов в Стамбуле, заявил, что переговоры будут проведены. Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. "Переговоры будут проведены", - сказал Фомин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Как ранее сообщил источник РИА Новости в турецком МИД, встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. В состав российской делегации, которая прибыла в Стамбул, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной- это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020346318.html

https://ria.ru/20250601/zelenskiy-2020301351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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