В поезде, поврежденном в Брянской области, ехали 388 пассажиров
В поезде, поврежденном при обрушении моста под Брянском, ехали 388 пассажиров
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В поезде, на который упали фрагменты обрушившегося моста в Брянской области, ехали 388 пассажиров, сообщил губернатор Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".
"Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров", - сказал Богомаз.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.