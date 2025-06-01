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Пострадавшего при ЧП в Брянской области доставили в НИИ Склифосовского - РИА Новости, 01.06.2025
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20:33 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/nii-2020337401.html
Пострадавшего при ЧП в Брянской области доставили в НИИ Склифосовского
Пострадавшего при ЧП в Брянской области доставили в НИИ Склифосовского - РИА Новости, 01.06.2025
Пострадавшего при ЧП в Брянской области доставили в НИИ Склифосовского
Пострадавшего при ЧП в Брянской области доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве, пациента эвакуировали авиамедицинской бригадой медицины катастроф,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T20:33:00+03:00
2025-06-01T20:33:00+03:00
происшествия
брянская область
москва
выгоничский район
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пострадавшего при ЧП в Брянской области доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве, пациента эвакуировали авиамедицинской бригадой медицины катастроф, сообщает столичный департамент здравоохранения. "В Склиф доставили пострадавшего при ЧП в Брянской области. Пациента эвакуировали авиамедицинской бригадой медицины катастроф", - говорится в Telegram-канале депздрава. Команда больницы приступила к оказанию всей необходимой медицинской помощи. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/bryansk-2020287849.html
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брянская область
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происшествия, брянская область, москва, выгоничский район, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Москва, Выгоничский район, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Пострадавшего при ЧП в Брянской области доставили в НИИ Склифосовского

Пострадавшего при ЧП в Брянской области доставили в НИИ Склифосовского в Москве

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПодъем грузового автомобиля возле обрушившегося моста в Брянской области
Подъем грузового автомобиля возле обрушившегося моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
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Подъем грузового автомобиля возле обрушившегося моста в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пострадавшего при ЧП в Брянской области доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве, пациента эвакуировали авиамедицинской бригадой медицины катастроф, сообщает столичный департамент здравоохранения.
«
"В Склиф доставили пострадавшего при ЧП в Брянской области. Пациента эвакуировали авиамедицинской бригадой медицины катастроф", - говорится в Telegram-канале депздрава.
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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ПроисшествияБрянская областьМоскваВыгоничский районАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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