https://ria.ru/20250601/nii-2020337401.html

Пострадавшего при ЧП в Брянской области доставили в НИИ Склифосовского

Пострадавшего при ЧП в Брянской области доставили в НИИ Склифосовского - РИА Новости, 01.06.2025

Пострадавшего при ЧП в Брянской области доставили в НИИ Склифосовского

Пострадавшего при ЧП в Брянской области доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве, пациента эвакуировали авиамедицинской бригадой медицины катастроф,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T20:33:00+03:00

2025-06-01T20:33:00+03:00

2025-06-01T20:33:00+03:00

происшествия

брянская область

москва

выгоничский район

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пострадавшего при ЧП в Брянской области доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве, пациента эвакуировали авиамедицинской бригадой медицины катастроф, сообщает столичный департамент здравоохранения. "В Склиф доставили пострадавшего при ЧП в Брянской области. Пациента эвакуировали авиамедицинской бригадой медицины катастроф", - говорится в Telegram-канале депздрава. Команда больницы приступила к оказанию всей необходимой медицинской помощи. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/bryansk-2020287849.html

https://ria.ru/20250601/poezda-2020277798.html

брянская область

москва

выгоничский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, брянская область, москва, выгоничский район, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области