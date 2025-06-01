https://ria.ru/20250601/murashko-2020265030.html

Мурашко доложил Путину о помощи пострадавшим в Брянской области

Мурашко доложил Путину о помощи пострадавшим в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025

Мурашко доложил Путину о помощи пострадавшим в Брянской области

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по оказанию помощи пострадавшим на железной дороге в Брянской... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T12:26:00+03:00

2025-06-01T12:26:00+03:00

2025-06-01T12:26:00+03:00

россия

брянская область

михаил мурашко

дмитрий песков

владимир путин

обрушение моста на поезд в брянской области

происшествия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по оказанию помощи пострадавшим на железной дороге в Брянской области, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Министр здравоохранения Мурашко доложил главе государства о предпринимаемых мерах по оказанию помощи пострадавшим на железной дороге в Брянской области", - сказал Песков.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/mashinist-2020258053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, брянская область, михаил мурашко, дмитрий песков, владимир путин, обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия