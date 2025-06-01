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Мурашко доложил Путину о помощи пострадавшим в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
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12:26 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/murashko-2020265030.html
Мурашко доложил Путину о помощи пострадавшим в Брянской области
Мурашко доложил Путину о помощи пострадавшим в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
Мурашко доложил Путину о помощи пострадавшим в Брянской области
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по оказанию помощи пострадавшим на железной дороге в Брянской... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:26:00+03:00
2025-06-01T12:26:00+03:00
россия
брянская область
михаил мурашко
дмитрий песков
владимир путин
обрушение моста на поезд в брянской области
происшествия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по оказанию помощи пострадавшим на железной дороге в Брянской области, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Министр здравоохранения Мурашко доложил главе государства о предпринимаемых мерах по оказанию помощи пострадавшим на железной дороге в Брянской области", - сказал Песков.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, брянская область, михаил мурашко, дмитрий песков, владимир путин, обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия
Россия, Брянская область, Михаил Мурашко, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Происшествия
Мурашко доложил Путину о помощи пострадавшим в Брянской области

Мурашко доложил Путину о помощи пострадавшим при обрушении моста под Брянском

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по оказанию помощи пострадавшим на железной дороге в Брянской области, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Министр здравоохранения Мурашко доложил главе государства о предпринимаемых мерах по оказанию помощи пострадавшим на железной дороге в Брянской области", - сказал Песков.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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РоссияБрянская областьМихаил МурашкоДмитрий ПесковВладимир ПутинОбрушение моста на поезд в Брянской областиПроисшествия
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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