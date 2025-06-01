https://ria.ru/20250601/murashko-2020246300.html

Мурашко взял под контроль оказание помощи пострадавшим под Брянском

Мурашко взял под контроль оказание помощи пострадавшим под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025

Мурашко взял под контроль оказание помощи пострадавшим под Брянском

Оказание помощи пострадавшим в Брянской области взял под личный контроль министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщил журналистам помощник министра... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T10:39:00+03:00

2025-06-01T10:39:00+03:00

2025-06-01T10:48:00+03:00

россия

михаил мурашко

брянская область

происшествия

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Оказание помощи пострадавшим в Брянской области взял под личный контроль министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщил журналистам помощник министра Алексей Кузнецов."Оказание помощи пострадавшим взял под личный контроль Министр здравоохранения России Михаил Мурашко", - рассказал Кузнецов.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.В Брянской и Курской областях произошли подрывы мостов, в результате которых пострадали и погибли люди, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/evakuatsiya-2020247364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мурашко, брянская область, происшествия, обрушение моста на поезд в брянской области