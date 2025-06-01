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Мурашко взял под контроль оказание помощи пострадавшим под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
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10:39 01.06.2025 (обновлено: 10:48 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/murashko-2020246300.html
Мурашко взял под контроль оказание помощи пострадавшим под Брянском
Мурашко взял под контроль оказание помощи пострадавшим под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
Мурашко взял под контроль оказание помощи пострадавшим под Брянском
Оказание помощи пострадавшим в Брянской области взял под личный контроль министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщил журналистам помощник министра... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T10:39:00+03:00
2025-06-01T10:48:00+03:00
россия
михаил мурашко
брянская область
происшествия
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Оказание помощи пострадавшим в Брянской области взял под личный контроль министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщил журналистам помощник министра Алексей Кузнецов."Оказание помощи пострадавшим взял под личный контроль Министр здравоохранения России Михаил Мурашко", - рассказал Кузнецов.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.В Брянской и Курской областях произошли подрывы мостов, в результате которых пострадали и погибли люди, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/evakuatsiya-2020247364.html
https://ria.ru/20250601/bryansk-2020247178.html
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россия, михаил мурашко, брянская область, происшествия, обрушение моста на поезд в брянской области
Россия, Михаил Мурашко, Брянская область, Происшествия, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Мурашко взял под контроль оказание помощи пострадавшим под Брянском

Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим в ЧП под Брянском

© Фото : Министерство здравоохранения Российской ФедерацииМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Оказание помощи пострадавшим в Брянской области взял под личный контроль министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщил журналистам помощник министра Алексей Кузнецов.
"Оказание помощи пострадавшим взял под личный контроль Министр здравоохранения России Михаил Мурашко", - рассказал Кузнецов.
Врачи у здания Киевского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Пять пострадавших в Брянской области эвакуируют в Москву
10:46
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.
Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.
В Брянской и Курской областях произошли подрывы мостов, в результате которых пострадали и погибли люди, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В больницах после ЧП с поездом в Брянской области находятся до 40 человек
10:44
 
РоссияМихаил МурашкоБрянская областьПроисшествияОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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