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Работы по разбору моста под Брянском займут всю ночь, сообщил источник

Работы по разбору моста под Брянском займут всю ночь, сообщил источник - РИА Новости, 01.06.2025

Работы по разбору моста под Брянском займут всю ночь, сообщил источник

Работы по разбору моста в Брянской области после обрушения будут идти всю ночь, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T18:14:00+03:00

2025-06-01T18:14:00+03:00

2025-06-01T18:28:00+03:00

происшествия

брянская область

александр богомаз

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

выгоничский район

москва

светлана петренко

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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Работы по разбору моста в Брянской области после обрушения будут идти всю ночь, сообщил РИА Новости источник."Работы будут идти всю ночь", - сказал собеседник агентства.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

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брянская область

выгоничский район

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происшествия, брянская область, александр богомаз, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, выгоничский район, москва, светлана петренко