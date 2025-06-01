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Работы по разбору моста под Брянском займут всю ночь, сообщил источник
Работы по разбору моста под Брянском займут всю ночь, сообщил источник - РИА Новости, 01.06.2025
Работы по разбору моста под Брянском займут всю ночь, сообщил источник
Работы по разбору моста в Брянской области после обрушения будут идти всю ночь, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T18:14:00+03:00
2025-06-01T18:14:00+03:00
2025-06-01T18:28:00+03:00
происшествия
брянская область
александр богомаз
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
выгоничский район
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Работы по разбору моста в Брянской области после обрушения будут идти всю ночь, сообщил РИА Новости источник."Работы будут идти всю ночь", - сказал собеседник агентства.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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происшествия, брянская область, александр богомаз, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, выгоничский район, москва, светлана петренко
Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Выгоничский район, Москва, Светлана Петренко
Работы по разбору моста под Брянском займут всю ночь, сообщил источник
Работы по разбору моста после обрушения под Брянском займут всю ночь