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Обрушившийся мост под Брянском не подлежит восстановлению, заявил Богомаз
Обрушившийся мост под Брянском не подлежит восстановлению, заявил Богомаз - РИА Новости, 01.06.2025
Обрушившийся мост под Брянском не подлежит восстановлению, заявил Богомаз
Обрушившийся мост в Брянской области не подлежит восстановлению, вместо него построят новый, заявил журналистам губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T15:11:00+03:00
2025-06-01T15:11:00+03:00
2025-06-01T15:11:00+03:00
происшествия
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БРЯНСК, 1 июн - РИА Новости. Обрушившийся мост в Брянской области не подлежит восстановлению, вместо него построят новый, заявил журналистам губернатор региона Александр Богомаз. "Мост не подлежит восстановлению... Вначале нужно его обрушить… и полностью разбирать. Полностью разбирать, и будет строиться новый мост", - сказал Богомаз. Он добавил, что новый мост будет протяженностью 42 метра. "Две опоры и плюс опирания с двух сторон", - добавил губернатор. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра БастрыкинаО крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>.
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происшествия, брянская область, выгоничский район, москва, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Москва, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Обрушившийся мост под Брянском не подлежит восстановлению, заявил Богомаз
Богомаз: вместо обрушившегося под Брянском моста построят новый