https://ria.ru/20250601/most-2020235302.html

С моста, обрушившегося в Брянской области, начали убирать фуру

С моста, обрушившегося в Брянской области, начали убирать фуру - РИА Новости, 01.06.2025

С моста, обрушившегося в Брянской области, начали убирать фуру

Специалисты начали убирать фуру с обрушившегося моста в Брянской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T09:27:00+03:00

2025-06-01T09:27:00+03:00

2025-06-01T09:32:00+03:00

происшествия

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Специалисты начали убирать фуру с обрушившегося моста в Брянской области, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время там идут работы по ликвидации последствий аварии. На сам мост не пускают, поскольку идет проверка конструкций.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/most-2020228588.html

https://ria.ru/20250601/glava-2020234472.html

брянская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

С обрушившегося в Брянской области моста начали убирать грузовую фуру С обрушившегося в Брянской области моста начали убирать грузовую фуру, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-01T09:27 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области