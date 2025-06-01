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С моста, обрушившегося в Брянской области, начали убирать фуру - РИА Новости, 01.06.2025
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09:27 01.06.2025 (обновлено: 09:32 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/most-2020235302.html
С моста, обрушившегося в Брянской области, начали убирать фуру
С моста, обрушившегося в Брянской области, начали убирать фуру - РИА Новости, 01.06.2025
С моста, обрушившегося в Брянской области, начали убирать фуру
Специалисты начали убирать фуру с обрушившегося моста в Брянской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T09:27:00+03:00
2025-06-01T09:32:00+03:00
происшествия
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Специалисты начали убирать фуру с обрушившегося моста в Брянской области, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время там идут работы по ликвидации последствий аварии. На сам мост не пускают, поскольку идет проверка конструкций.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/most-2020228588.html
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брянская область
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С обрушившегося в Брянской области моста начали убирать грузовую фуру
С обрушившегося в Брянской области моста начали убирать грузовую фуру, передает корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
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происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области
С моста, обрушившегося в Брянской области, начали убирать фуру

С моста, обрушившегося в Брянской области, начали убирать грузовую фуру

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Дзен
ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Специалисты начали убирать фуру с обрушившегося моста в Брянской области, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время там идут работы по ликвидации последствий аварии. На сам мост не пускают, поскольку идет проверка конструкций.
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Развожаев прокомментировал подрыв моста в Брянской области
08:57
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.
Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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ПроисшествияБрянская областьОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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