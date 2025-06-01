Развожаев прокомментировал подрыв моста в Брянской области
Развожаев назвал подрыв моста под Брянском актом террора
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале назвал подрыв моста и крушение поезда в Брянской области актом террора.
"Сегодня ночью в Брянской области произошел подрыв моста и крушение поезда. Это не просто ЧП, это бесчеловечный акт террора, направленный против мирных жителей, который потрясает своей жестокостью и цинизмом. Очевидно, что этот акт террора не случайно сделан накануне Дня защиты детей. Взрослые с детьми ехали из Климова в Москву, каникулы начались… Ехали к родственникам, ехали в свои первые путешествия" , - написал Развожаев.
Он отметил, что террористам нет и не может быть оправдания, их преступления против мирного населения, против беззащитных людей — это вызов всему цивилизованному обществу. Развожаев выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших людей.
"В эти тяжелейшие минуты Севастополь, как и вся Россия, неразрывно связан с Брянской областью. Мы едины в своем горе и в своей решимости противостоять терроризму. Убежден, что виновные в этом гнусном преступлении обязательно понесут заслуженное наказание", - написал он.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. По последним данным, число пострадавших возросло до 66.