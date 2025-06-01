https://ria.ru/20250601/most-2020228588.html

Развожаев прокомментировал подрыв моста в Брянской области

Развожаев прокомментировал подрыв моста в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025

Развожаев прокомментировал подрыв моста в Брянской области

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале назвал подрыв моста и крушение поезда в Брянской области актом террора. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:57:00+03:00

2025-06-01T08:57:00+03:00

2025-06-01T09:06:00+03:00

происшествия

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале назвал подрыв моста и крушение поезда в Брянской области актом террора."Сегодня ночью в Брянской области произошел подрыв моста и крушение поезда. Это не просто ЧП, это бесчеловечный акт террора, направленный против мирных жителей, который потрясает своей жестокостью и цинизмом. Очевидно, что этот акт террора не случайно сделан накануне Дня защиты детей. Взрослые с детьми ехали из Климова в Москву, каникулы начались… Ехали к родственникам, ехали в свои первые путешествия" , - написал Развожаев.Он отметил, что террористам нет и не может быть оправдания, их преступления против мирного населения, против беззащитных людей — это вызов всему цивилизованному обществу. Развожаев выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших людей."В эти тяжелейшие минуты Севастополь, как и вся Россия, неразрывно связан с Брянской областью. Мы едины в своем горе и в своей решимости противостоять терроризму. Убежден, что виновные в этом гнусном преступлении обязательно понесут заслуженное наказание", - написал он.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. По последним данным, число пострадавших возросло до 66.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/bryansk-2020229579.html

https://ria.ru/20250601/lvova-belova-2020227608.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, михаил развожаев