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Среди погибших в ЧП в Брянской области нет детей - РИА Новости, 01.06.2025
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08:30 01.06.2025 (обновлено: 09:03 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/most-2020225936.html
Среди погибших в ЧП в Брянской области нет детей
Среди погибших в ЧП в Брянской области нет детей - РИА Новости, 01.06.2025
Среди погибших в ЧП в Брянской области нет детей
Среди семи погибших в результате ЧП с мостом и поездом в Брянской области детей нет, рассказали экстренные службы РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T08:30:00+03:00
2025-06-01T09:03:00+03:00
происшествия
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Среди семи погибших в результате ЧП с мостом и поездом в Брянской области детей нет, рассказали экстренные службы РИА Новости.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. По последним данным, число пострадавших возросло до 66.Как сообщили в экстренных службах, погибли семь человек, детей среди них нет. Там добавили, что пострадали 35 человека, в том числе три ребенка, одного ребенка в тяжелом состоянии планируют отправить в Москву.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/bryansk-2020229579.html
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происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Среди погибших в ЧП в Брянской области нет детей

Среди семи погибших при обрушении моста в Брянской области нет детей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВосстановительный поезд работает на месте обрушения моста на пассажирский состав в Брянской области
Восстановительный поезд работает на месте обрушения моста на пассажирский состав в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
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Восстановительный поезд работает на месте обрушения моста на пассажирский состав в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Среди семи погибших в результате ЧП с мостом и поездом в Брянской области детей нет, рассказали экстренные службы РИА Новости.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. По последним данным, число пострадавших возросло до 66.
Как сообщили в экстренных службах, погибли семь человек, детей среди них нет. Там добавили, что пострадали 35 человека, в том числе три ребенка, одного ребенка в тяжелом состоянии планируют отправить в Москву.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
С железнодорожной станции Брянска в Москву отправились 25 человек
09:02
 
ПроисшествияБрянская областьОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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