https://ria.ru/20250601/most-2020225936.html

Среди погибших в ЧП в Брянской области нет детей

Среди погибших в ЧП в Брянской области нет детей - РИА Новости, 01.06.2025

Среди погибших в ЧП в Брянской области нет детей

Среди семи погибших в результате ЧП с мостом и поездом в Брянской области детей нет, рассказали экстренные службы РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:30:00+03:00

2025-06-01T08:30:00+03:00

2025-06-01T09:03:00+03:00

происшествия

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Среди семи погибших в результате ЧП с мостом и поездом в Брянской области детей нет, рассказали экстренные службы РИА Новости.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. По последним данным, число пострадавших возросло до 66.Как сообщили в экстренных службах, погибли семь человек, детей среди них нет. Там добавили, что пострадали 35 человека, в том числе три ребенка, одного ребенка в тяжелом состоянии планируют отправить в Москву.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/bryansk-2020229579.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области