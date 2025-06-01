https://ria.ru/20250601/most-2020225834.html

Спасатели рассказали подробности обрушения моста в Брянской области

Спасатели рассказали подробности обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025

Спасатели рассказали подробности обрушения моста в Брянской области

Обрушившиеся фрагменты моста в Брянской области попали в основном на локомотив и два первых вагона, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:28:00+03:00

2025-06-01T08:28:00+03:00

2025-06-01T08:59:00+03:00

происшествия

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Обрушившиеся фрагменты моста в Брянской области попали в основном на локомотив и два первых вагона, сообщили РИА Новости в экстренных службах.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва."Обрушившиеся фрагменты задели локомотив и частично два первых вагона", - рассказали агентству в экстренных службах.В экстренных службах отметили, что на мосту в момент обрушения, предварительно, находились три автомобиля.Также в экстренных службах уточнили, что целые вагоны отогнали с места ЧП, оставшихся пассажиров эвакуировали в Брянск для дальнейшей отправки в Москву. Для автотранспорта организован объезд через населенный пункт Выгоничи. На месте работают два восстановительных поезда. Причины происшествия уточняются. Врачи и психологи встречают невредимых пассажиров на Киевском вокзале Москвы.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/lvova-belova-2020227608.html

https://ria.ru/20250601/moskva-2020226592.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области