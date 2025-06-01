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В Москве рассказали о состоянии пострадавших в ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
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19:54 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/moskva-2020332121.html
В Москве рассказали о состоянии пострадавших в ЧП под Брянском
В Москве рассказали о состоянии пострадавших в ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
В Москве рассказали о состоянии пострадавших в ЧП под Брянском
Шесть пострадавших в ЧП в Брянской области находятся в НИИ имени Склифосовского в Москве, двое в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T19:54:00+03:00
2025-06-01T19:54:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
курская область
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Шесть пострадавших в ЧП в Брянской области находятся в НИИ имени Склифосовского в Москве, двое в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести, сообщил заместитель главного врача по ургентной помощи больницы Фархад Навзади. "В институт Склифосовского были доставлены пять пациентов каретой скорой помощи и один тяжелый пациент был доставлен санавиацией. На данный момент у нас находятся шесть пациентов, двое в противошоковом зале в тяжелом состоянии и остальные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести", - сказал Навзади на видео в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов – Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко РИА Новости, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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происшествия, здоровье - общество, курская область, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Здоровье - Общество, Курская область, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Обрушение моста на поезд в Брянской области
В Москве рассказали о состоянии пострадавших в ЧП под Брянском

Шесть пострадавших в ЧП в Брянской области находятся в НИИ имени Склифосовского

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Шесть пострадавших в ЧП в Брянской области находятся в НИИ имени Склифосовского в Москве, двое в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести, сообщил заместитель главного врача по ургентной помощи больницы Фархад Навзади.
"В институт Склифосовского были доставлены пять пациентов каретой скорой помощи и один тяжелый пациент был доставлен санавиацией. На данный момент у нас находятся шесть пациентов, двое в противошоковом зале в тяжелом состоянии и остальные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести", - сказал Навзади на видео в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов – Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко РИА Новости, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоКурская областьАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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