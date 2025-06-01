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Число машин скорой помощи у Киевского вокзала возросло в три раза
Число машин скорой помощи у Киевского вокзала возросло в три раза - РИА Новости, 01.06.2025
Число машин скорой помощи у Киевского вокзала возросло в три раза
Количество "скорых" у Киевского вокзала для пассажиров из Брянской области возросло в три раза, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T10:00:00+03:00
2025-06-01T10:00:00+03:00
2025-06-01T10:19:00+03:00
происшествия
москва
выгоничский район
брянская область
александр богомаз
московская железная дорога
ржд
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Количество "скорых" у Киевского вокзала для пассажиров из Брянской области возросло в три раза, передает корреспондент РИА Новости. Около здания вокзала в воскресенье утром стояли две машины "скорой помощи", сейчас их уже шесть. Они будут оказывать помощь пассажирам поезда Климов - Москва, на который обрушился мост. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста. Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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Машины скорой помощи у Киевского вокзала
Количество "скорых" у Киевского вокзала в Москве для пассажиров из Брянской области возросло в три раза, передает корреспондент РИА Новости. Около здания вокзала в воскресенье утром стояли две машины "скорой помощи", сейчас их уже шесть.
2025-06-01T10:00
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происшествия, москва, выгоничский район, брянская область, александр богомаз, московская железная дорога, ржд, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Москва, Выгоничский район, Брянская область, Александр Богомаз, Московская железная дорога, РЖД, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Число машин скорой помощи у Киевского вокзала возросло в три раза
Количество скорых у Киевского вокзала в Москве возросло в три раза