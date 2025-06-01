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Число машин скорой помощи у Киевского вокзала возросло в три раза - РИА Новости, 01.06.2025
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10:00 01.06.2025 (обновлено: 10:19 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/moskva-2020240577.html
Число машин скорой помощи у Киевского вокзала возросло в три раза
Число машин скорой помощи у Киевского вокзала возросло в три раза - РИА Новости, 01.06.2025
Число машин скорой помощи у Киевского вокзала возросло в три раза
Количество "скорых" у Киевского вокзала для пассажиров из Брянской области возросло в три раза, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
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происшествия
москва
выгоничский район
брянская область
александр богомаз
московская железная дорога
ржд
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Количество "скорых" у Киевского вокзала для пассажиров из Брянской области возросло в три раза, передает корреспондент РИА Новости. Около здания вокзала в воскресенье утром стояли две машины "скорой помощи", сейчас их уже шесть. Они будут оказывать помощь пассажирам поезда Климов - Москва, на который обрушился мост. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста. Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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москва
выгоничский район
брянская область
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Машины скорой помощи у Киевского вокзала
Количество "скорых" у Киевского вокзала в Москве для пассажиров из Брянской области возросло в три раза, передает корреспондент РИА Новости. Около здания вокзала в воскресенье утром стояли две машины "скорой помощи", сейчас их уже шесть.
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происшествия, москва, выгоничский район, брянская область, александр богомаз, московская железная дорога, ржд, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Москва, Выгоничский район, Брянская область, Александр Богомаз, Московская железная дорога, РЖД, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Число машин скорой помощи у Киевского вокзала возросло в три раза

Количество скорых у Киевского вокзала в Москве возросло в три раза

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Количество "скорых" у Киевского вокзала для пассажиров из Брянской области возросло в три раза, передает корреспондент РИА Новости.
Около здания вокзала в воскресенье утром стояли две машины "скорой помощи", сейчас их уже шесть. Они будут оказывать помощь пассажирам поезда Климов - Москва, на который обрушился мост.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.
Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.

О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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ПроисшествияМоскваВыгоничский районБрянская областьАлександр БогомазМосковская железная дорогаРЖДОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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