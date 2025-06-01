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Поезд с пассажирами с места ЧП под Брянском прибудет в Москву в 10:20
Поезд с пассажирами с места ЧП под Брянском прибудет в Москву в 10:20 - РИА Новости, 01.06.2025
Поезд с пассажирами с места ЧП под Брянском прибудет в Москву в 10:20
Резервный поезд с пассажирами состава Климов-Москва, на который рухнул мост в Брянской области, прибудет на Киевский вокзал в 10.20 мск, передает корреспондент... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T09:57:00+03:00
2025-06-01T09:57:00+03:00
2025-06-01T10:29:00+03:00
происшествия
москва
брянск
выгоничский район
александр богомаз
московская железная дорога
ржд
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Резервный поезд с пассажирами состава Климов-Москва, на который рухнул мост в Брянской области, прибудет на Киевский вокзал в 10.20 мск, передает корреспондент РИА Новости. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров состава №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва. Поезд №902 Брянск - Москва с пассажирами, находившимися на поезде №86 Климов - Москва, прибудет на Киевский вокзал в Москве в 10.20 мск.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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происшествия, москва, брянск, выгоничский район, александр богомаз, московская железная дорога, ржд, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Москва, Брянск, Выгоничский район, Александр Богомаз, Московская железная дорога, РЖД, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Поезд с пассажирами с места ЧП под Брянском прибудет в Москву в 10:20
Поезд с пассажирами состава Климов-Москва прибудет на Киевский вокзал в 10.20