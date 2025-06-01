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В Москву прибыла первая партия пострадавших после ЧП под Брянском
В Москву прибыла первая партия пострадавших после ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
В Москву прибыла первая партия пострадавших после ЧП под Брянском
Первая партия прибывших в Москву после ЧП с поездом в Брянской области встречена, медики готовы оказывать помощь пострадавшим, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T08:36:00+03:00
2025-06-01T08:36:00+03:00
2025-06-01T08:58:00+03:00
происшествия
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выгоничский район
александр богомаз
московская железная дорога
ржд
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Первая партия прибывших в Москву после ЧП с поездом в Брянской области встречена, медики готовы оказывать помощь пострадавшим, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва. "На Киевском вокзале Москвы медики готовы оказывать помощь пострадавшим при крушении поезда под Брянском. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи на месте с раннего утра. Первая партия прибывших людей уже встречена. Московские экстренные службы ожидают прибытие второго поезда с пострадавшими", - говорится в сообщении. Отмечается, что медики и психологи готовы незамедлительно оказывать всю необходимую помощь.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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Происшествия, Москва, Брянская область, Выгоничский район, Александр Богомаз, Московская железная дорога, РЖД, Обрушение моста на поезд в Брянской области
В Москву прибыла первая партия пострадавших после ЧП под Брянском
Медики встретили прибывших в Москву после ЧП с поездом в Брянской области