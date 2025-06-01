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В Москву прибыла первая партия пострадавших после ЧП под Брянском

В Москву прибыла первая партия пострадавших после ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025

В Москву прибыла первая партия пострадавших после ЧП под Брянском

Первая партия прибывших в Москву после ЧП с поездом в Брянской области встречена, медики готовы оказывать помощь пострадавшим, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:36:00+03:00

2025-06-01T08:36:00+03:00

2025-06-01T08:58:00+03:00

происшествия

москва

брянская область

выгоничский район

александр богомаз

московская железная дорога

ржд

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Первая партия прибывших в Москву после ЧП с поездом в Брянской области встречена, медики готовы оказывать помощь пострадавшим, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва. "На Киевском вокзале Москвы медики готовы оказывать помощь пострадавшим при крушении поезда под Брянском. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи на месте с раннего утра. Первая партия прибывших людей уже встречена. Московские экстренные службы ожидают прибытие второго поезда с пострадавшими", - говорится в сообщении. Отмечается, что медики и психологи готовы незамедлительно оказывать всю необходимую помощь.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/poezd-2020222861.html

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происшествия, москва, брянская область, выгоничский район, александр богомаз, московская железная дорога, ржд, обрушение моста на поезд в брянской области