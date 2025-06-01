https://ria.ru/20250601/mizh-2020352547.html

Результаты расследования ЧП под Курском и Брянском опубликуют совсем скоро

Результаты расследования ЧП под Курском и Брянском опубликуют совсем скоро - РИА Новости, 01.06.2025

Результаты расследования ЧП под Курском и Брянском опубликуют совсем скоро

Госсекретарь США Марко Рубио выразил в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T23:15:00+03:00

2025-06-01T23:15:00+03:00

2025-06-01T23:38:00+03:00

происшествия

сша

россия

курская область

сергей лавров

марко рубио

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА , 1 июн-РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.В документе отмечается, что компетентные органы расследуют обстоятельства подрывов."С российской стороны было подчеркнуто, что компетентные органы ведут самое тщательное расследование и в самое ближайшее время результаты будут опубликованы. Виновные будут обязательно выявлены и неизбежно понесут заслуженное наказание", - добавляется в документе.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/bryansk-2020348380.html

сша

россия

курская область

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происшествия, сша, россия, курская область, сергей лавров, марко рубио, обрушение моста на поезд в брянской области