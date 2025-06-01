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Результаты расследования ЧП под Курском и Брянском опубликуют совсем скоро
Результаты расследования ЧП под Курском и Брянском опубликуют совсем скоро - РИА Новости, 01.06.2025
Результаты расследования ЧП под Курском и Брянском опубликуют совсем скоро
Госсекретарь США Марко Рубио выразил в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T23:15:00+03:00
2025-06-01T23:15:00+03:00
2025-06-01T23:38:00+03:00
происшествия
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курская область
сергей лавров
марко рубио
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА , 1 июн-РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.В документе отмечается, что компетентные органы расследуют обстоятельства подрывов."С российской стороны было подчеркнуто, что компетентные органы ведут самое тщательное расследование и в самое ближайшее время результаты будут опубликованы. Виновные будут обязательно выявлены и неизбежно понесут заслуженное наказание", - добавляется в документе.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250601/bryansk-2020348380.html
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происшествия, сша, россия, курская область, сергей лавров, марко рубио, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, США, Россия, Курская область, Сергей Лавров, Марко Рубио, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Результаты расследования ЧП под Курском и Брянском опубликуют совсем скоро
МИД: результаты расследования ЧП под Курском и Брянском опубликуют совсем скоро