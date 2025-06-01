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Рубио выразил Лаврову соболезнование в связи с ЧП под Курском и Брянском

Рубио выразил Лаврову соболезнование в связи с ЧП под Курском и Брянском - РИА Новости, 02.06.2025

Рубио выразил Лаврову соболезнование в связи с ЧП под Курском и Брянском

Госсекретарь США Марко Рубио выразил в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-01T23:13:00+03:00

2025-06-01T23:13:00+03:00

2025-06-02T01:04:00+03:00

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МОСКВА , 1 июн-РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."Госсекретарь США Рубио выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц", - говорится в сообщении.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Состояние пострадавших сотрудников поездной бригады после ЧП на железнодорожном мосту под Железногорском в Курской области удовлетворительное.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

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в мире, сша, россия, курская область, марко рубио, сергей лавров