https://ria.ru/20250601/mid-2020279364.html

Информации о пострадавших в Брянской области гражданах Белоруссии нет

Информации о пострадавших в Брянской области гражданах Белоруссии нет - РИА Новости, 01.06.2025

Информации о пострадавших в Брянской области гражданах Белоруссии нет

Информация о гражданах Белоруссии, погибших или пострадавших в результате происшествия на железной дороге в Брянской области, отсутствует, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T14:09:00+03:00

2025-06-01T14:09:00+03:00

2025-06-01T14:16:00+03:00

белоруссия

брянская область

россия

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

обрушение моста на поезд в брянской области

следственный комитет россии (ск рф)

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МИНСК, 1 июн - РИА Новости. Информация о гражданах Белоруссии, погибших или пострадавших в результате происшествия на железной дороге в Брянской области, отсутствует, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел Белоруссии."Посольство Беларуси находится в постоянном контакте с компетентными органами России, информация о погибших или пострадавших гражданах Беларуси в результате происшествия на железной дороге в Брянской области отсутствует", - сообщили в министерстве.Белорусские дипломаты продолжают следить за развитием ситуации, экстренные телефоны посольства и генконсульств работают в стандартном режиме, отметили во внешнеполитическом ведомстве.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/poezda-2020277798.html

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белоруссия, брянская область, россия, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, обрушение моста на поезд в брянской области, следственный комитет россии (ск рф), в мире