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Информации о пострадавших в Брянской области гражданах Белоруссии нет - РИА Новости, 01.06.2025
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14:09 01.06.2025 (обновлено: 14:16 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/mid-2020279364.html
Информации о пострадавших в Брянской области гражданах Белоруссии нет
Информации о пострадавших в Брянской области гражданах Белоруссии нет - РИА Новости, 01.06.2025
Информации о пострадавших в Брянской области гражданах Белоруссии нет
Информация о гражданах Белоруссии, погибших или пострадавших в результате происшествия на железной дороге в Брянской области, отсутствует, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T14:09:00+03:00
2025-06-01T14:16:00+03:00
белоруссия
брянская область
россия
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
обрушение моста на поезд в брянской области
следственный комитет россии (ск рф)
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МИНСК, 1 июн - РИА Новости. Информация о гражданах Белоруссии, погибших или пострадавших в результате происшествия на железной дороге в Брянской области, отсутствует, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел Белоруссии."Посольство Беларуси находится в постоянном контакте с компетентными органами России, информация о погибших или пострадавших гражданах Беларуси в результате происшествия на железной дороге в Брянской области отсутствует", - сообщили в министерстве.Белорусские дипломаты продолжают следить за развитием ситуации, экстренные телефоны посольства и генконсульств работают в стандартном режиме, отметили во внешнеполитическом ведомстве.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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белоруссия, брянская область, россия, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, обрушение моста на поезд в брянской области, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Белоруссия, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Информации о пострадавших в Брянской области гражданах Белоруссии нет

МИД Белоруссии: информации о пострадавших под Брянском гражданах республики нет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда, раздавленного обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда, раздавленного обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
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Один из вагонов поезда, раздавленного обрушившимся мостом в Брянской области. Архивное фото
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МИНСК, 1 июн - РИА Новости. Информация о гражданах Белоруссии, погибших или пострадавших в результате происшествия на железной дороге в Брянской области, отсутствует, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел Белоруссии.
"Посольство Беларуси находится в постоянном контакте с компетентными органами России, информация о погибших или пострадавших гражданах Беларуси в результате происшествия на железной дороге в Брянской области отсутствует", - сообщили в министерстве.
Белорусские дипломаты продолжают следить за развитием ситуации, экстренные телефоны посольства и генконсульств работают в стандартном режиме, отметили во внешнеполитическом ведомстве.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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БелоруссияБрянская областьРоссияАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинОбрушение моста на поезд в Брянской областиСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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