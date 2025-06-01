Информации о пострадавших в Брянской области гражданах Белоруссии нет
МИД Белоруссии: информации о пострадавших под Брянском гражданах республики нет
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда, раздавленного обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда, раздавленного обрушившимся мостом в Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 июн - РИА Новости. Информация о гражданах Белоруссии, погибших или пострадавших в результате происшествия на железной дороге в Брянской области, отсутствует, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел Белоруссии.
"Посольство Беларуси находится в постоянном контакте с компетентными органами России, информация о погибших или пострадавших гражданах Беларуси в результате происшествия на железной дороге в Брянской области отсутствует", - сообщили в министерстве.
Белорусские дипломаты продолжают следить за развитием ситуации, экстренные телефоны посольства и генконсульств работают в стандартном режиме, отметили во внешнеполитическом ведомстве.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>