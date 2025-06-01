https://ria.ru/20250601/makron-2020344299.html

В Британии пришли в ярость из-за шокирующего поступка Макрона

В Британии пришли в ярость из-за шокирующего поступка Макрона - РИА Новости, 01.06.2025

В Британии пришли в ярость из-за шокирующего поступка Макрона

Евросоюз, ранее обвинявший Россию во вмешательстве в выборы в Румынии, сам использовал грязные политические трюки, чтобы привести к власти Никушора Дана, а... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T21:38:00+03:00

2025-06-01T21:38:00+03:00

2025-06-01T21:38:00+03:00

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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Евросоюз, ранее обвинявший Россию во вмешательстве в выборы в Румынии, сам использовал грязные политические трюки, чтобы привести к власти Никушора Дана, а ключевую роль в этом сыграл президент Франции Эммануэль Макрон, пишет британский журналист Мартин Джей в своей статье для Strategic Culture."Этот отчаянный шаг Макрона очень показателен, поскольку он демонстрирует, как Париж и Брюссель вновь пробили дно, причем последний особенно обеспокоен тем, что его значимость снижается. А с тремя членами ЕС, действующими как мятежники по важным вопросам — Румынией, Венгрией и Словакией, — была вполне реальная опасность того, что ЕС в том виде, каком мы его знаем, получит критический удар", — пишет обозреватель.По мнению автора материала, грязные политические приемы стали нормой для ЕС. Власти Евросоюза пойдут на все ради личной власти, а румынские выборы являются ярким доказательством этого."Теперь европейские избиратели могут увидеть ЕС таким, какой он есть: провалившимся проектом", — отмечается в статье.Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион проиграл во втором туре президентских выборов 18 мая, набрав 46,4% голосов против 53,6% у Никушора Дана.В середине мая основатель Telegram Павел Дуров сообщал, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в мессенджере возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии накануне президентских выборов, но Дуров ответил отказом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на это, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя Telegram для управления выборами в Румынии.

https://ria.ru/20250531/makron-2020166524.html

https://ria.ru/20250531/makron-2020140423.html

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в мире, румыния, франция, россия, эммануэль макрон, никушор дан, павел дуров, telegram, евросоюз