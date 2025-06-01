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В Британии пришли в ярость из-за шокирующего поступка Макрона - РИА Новости, 01.06.2025
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21:38 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/makron-2020344299.html
В Британии пришли в ярость из-за шокирующего поступка Макрона
В Британии пришли в ярость из-за шокирующего поступка Макрона - РИА Новости, 01.06.2025
В Британии пришли в ярость из-за шокирующего поступка Макрона
Евросоюз, ранее обвинявший Россию во вмешательстве в выборы в Румынии, сам использовал грязные политические трюки, чтобы привести к власти Никушора Дана, а... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T21:38:00+03:00
2025-06-01T21:38:00+03:00
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Евросоюз, ранее обвинявший Россию во вмешательстве в выборы в Румынии, сам использовал грязные политические трюки, чтобы привести к власти Никушора Дана, а ключевую роль в этом сыграл президент Франции Эммануэль Макрон, пишет британский журналист Мартин Джей в своей статье для Strategic Culture."Этот отчаянный шаг Макрона очень показателен, поскольку он демонстрирует, как Париж и Брюссель вновь пробили дно, причем последний особенно обеспокоен тем, что его значимость снижается. А с тремя членами ЕС, действующими как мятежники по важным вопросам — Румынией, Венгрией и Словакией, — была вполне реальная опасность того, что ЕС в том виде, каком мы его знаем, получит критический удар", — пишет обозреватель.По мнению автора материала, грязные политические приемы стали нормой для ЕС. Власти Евросоюза пойдут на все ради личной власти, а румынские выборы являются ярким доказательством этого."Теперь европейские избиратели могут увидеть ЕС таким, какой он есть: провалившимся проектом", — отмечается в статье.Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион проиграл во втором туре президентских выборов 18 мая, набрав 46,4% голосов против 53,6% у Никушора Дана.В середине мая основатель Telegram Павел Дуров сообщал, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в мессенджере возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии накануне президентских выборов, но Дуров ответил отказом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на это, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя Telegram для управления выборами в Румынии.
https://ria.ru/20250531/makron-2020166524.html
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в мире, румыния, франция, россия, эммануэль макрон, никушор дан, павел дуров, telegram, евросоюз
В мире, Румыния, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Никушор Дан, Павел Дуров, Telegram, Евросоюз
В Британии пришли в ярость из-за шокирующего поступка Макрона

SC: Макрон сыграл ключевую роль во вмешательстве в выборы в Румынии

© Getty Images / NurPhoto/Nicolas EconomouПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Getty Images / NurPhoto/Nicolas Economou
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Евросоюз, ранее обвинявший Россию во вмешательстве в выборы в Румынии, сам использовал грязные политические трюки, чтобы привести к власти Никушора Дана, а ключевую роль в этом сыграл президент Франции Эммануэль Макрон, пишет британский журналист Мартин Джей в своей статье для Strategic Culture.
"Этот отчаянный шаг Макрона очень показателен, поскольку он демонстрирует, как Париж и Брюссель вновь пробили дно, причем последний особенно обеспокоен тем, что его значимость снижается. А с тремя членами ЕС, действующими как мятежники по важным вопросам — Румынией, Венгрией и Словакией, — была вполне реальная опасность того, что ЕС в том виде, каком мы его знаем, получит критический удар", — пишет обозреватель.
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По мнению автора материала, грязные политические приемы стали нормой для ЕС. Власти Евросоюза пойдут на все ради личной власти, а румынские выборы являются ярким доказательством этого.
"Теперь европейские избиратели могут увидеть ЕС таким, какой он есть: провалившимся проектом", — отмечается в статье.
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион проиграл во втором туре президентских выборов 18 мая, набрав 46,4% голосов против 53,6% у Никушора Дана.
В середине мая основатель Telegram Павел Дуров сообщал, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в мессенджере возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии накануне президентских выборов, но Дуров ответил отказом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на это, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя Telegram для управления выборами в Румынии.
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В миреРумынияФранцияРоссияЭммануэль МакронНикушор ДанПавел ДуровTelegramЕвросоюз
 
 
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