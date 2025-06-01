https://ria.ru/20250601/liniya-2020240162.html

Соцфонд запустил горячую линию после ЧП с поездом в Брянской области

Соцфонд запустил горячую линию после ЧП с поездом в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025

Соцфонд запустил горячую линию после ЧП с поездом в Брянской области

Социальный фонд России открыл горячую линию по оперативному оказанию мер социальной поддержки для пострадавших при обрушении моста на поезд в Брянской области и РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T09:56:00+03:00

2025-06-01T09:56:00+03:00

2025-06-01T10:09:00+03:00

происшествия

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Социальный фонд России открыл горячую линию по оперативному оказанию мер социальной поддержки для пострадавших при обрушении моста на поезд в Брянской области и их семей, сообщили в пресс-службе фонда.“Соцфонд открыл горячую линию по оперативному оказанию мер социальной поддержки в связи с трагическими событиями в Брянской области… С любым вопросом по оформлению выплат можно обратиться по телефону горячей линии Соцфонда: 8 800 200 0730”, - говорится в сообщении.Отмечается, что Соцфонд готов оперативно оказать меры социальной поддержки, в том числе пенсии по потере кормильца, по временной нетрудоспособности, пособие на погребение.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/moskva-2020240332.html

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брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области