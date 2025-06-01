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Соцфонд запустил горячую линию после ЧП с поездом в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
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09:56 01.06.2025 (обновлено: 10:09 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/liniya-2020240162.html
Соцфонд запустил горячую линию после ЧП с поездом в Брянской области
Соцфонд запустил горячую линию после ЧП с поездом в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
Соцфонд запустил горячую линию после ЧП с поездом в Брянской области
Социальный фонд России открыл горячую линию по оперативному оказанию мер социальной поддержки для пострадавших при обрушении моста на поезд в Брянской области и РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T09:56:00+03:00
2025-06-01T10:09:00+03:00
происшествия
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Социальный фонд России открыл горячую линию по оперативному оказанию мер социальной поддержки для пострадавших при обрушении моста на поезд в Брянской области и их семей, сообщили в пресс-службе фонда.“Соцфонд открыл горячую линию по оперативному оказанию мер социальной поддержки в связи с трагическими событиями в Брянской области… С любым вопросом по оформлению выплат можно обратиться по телефону горячей линии Соцфонда: 8 800 200 0730”, - говорится в сообщении.Отмечается, что Соцфонд готов оперативно оказать меры социальной поддержки, в том числе пенсии по потере кормильца, по временной нетрудоспособности, пособие на погребение.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/moskva-2020240332.html
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происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Соцфонд запустил горячую линию после ЧП с поездом в Брянской области

Соцфонд запустил горячую линию после обрушения моста на поезд в Брянской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий обрушения моста на поезд в Брянской области
Ликвидация последствий обрушения моста на поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Ликвидация последствий обрушения моста на поезд в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Социальный фонд России открыл горячую линию по оперативному оказанию мер социальной поддержки для пострадавших при обрушении моста на поезд в Брянской области и их семей, сообщили в пресс-службе фонда.
“Соцфонд открыл горячую линию по оперативному оказанию мер социальной поддержки в связи с трагическими событиями в Брянской области… С любым вопросом по оформлению выплат можно обратиться по телефону горячей линии Соцфонда: 8 800 200 0730”, - говорится в сообщении.
Резервный поезд №902 с пассажирами состава Климов-Москва прибудет на Киевский вокзал в 10.20 мск - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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09:57
Отмечается, что Соцфонд готов оперативно оказать меры социальной поддержки, в том числе пенсии по потере кормильца, по временной нетрудоспособности, пособие на погребение.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.
Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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