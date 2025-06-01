Рейтинг@Mail.ru
В Курской области рассказали о состоянии пострадавших при подрыве моста - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/kursk-2020286388.html
В Курской области рассказали о состоянии пострадавших при подрыве моста
В Курской области рассказали о состоянии пострадавших при подрыве моста - РИА Новости, 01.06.2025
В Курской области рассказали о состоянии пострадавших при подрыве моста
Пострадавшим в результате подрыва железнодорожного моста в курском Железногорском районе сотрудникам госпитализация не потребовалась, они находятся на... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T14:49:00+03:00
2025-06-01T14:49:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
курская область
обрушение железнодорожного моста в курской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020285060_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d77b06aae14ded9c505737711c313610.jpg
КУРСК, 1 июн - РИА Новости. Пострадавшим в результате подрыва железнодорожного моста в курском Железногорском районе сотрудникам госпитализация не потребовалась, они находятся на амбулаторном лечении, сообщила врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная. "Сегодня ночью в Железногорском районе Курской области произошел подрыв железнодорожного моста, в результате чего проходящий грузовой состав упал на автомобильную дорогу. Пострадали машинист и два его помощника. Служба скорой медицинской помощи оперативно доставила пострадавших в Железногорскую городскую больницу", - сообщила Письменная в своем Telegram-канале. Отмечается, что у двоих диагностированы ушибы, еще один человек получил закрытый перелом левой лодыжки. "Госпитализация никому из пострадавших не потребовалась, они будут проходить лечение амбулаторно под наблюдением медиков Железногорской городской больницы", - говорится в сообщении.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/sk-2020244941.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020285060_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_1f6d735d936e8d1d0c7f616d9b208efd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, курская область, обрушение железнодорожного моста в курской области
Происшествия, Здоровье - Общество, Курская область, Обрушение железнодорожного моста в Курской области
В Курской области рассказали о состоянии пострадавших при подрыве моста

Пострадавшим при подрыве моста в Курской области не потребовалась госпитализация

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramНа месте обрушения железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области
На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 1 июн - РИА Новости. Пострадавшим в результате подрыва железнодорожного моста в курском Железногорском районе сотрудникам госпитализация не потребовалась, они находятся на амбулаторном лечении, сообщила врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная.
"Сегодня ночью в Железногорском районе Курской области произошел подрыв железнодорожного моста, в результате чего проходящий грузовой состав упал на автомобильную дорогу. Пострадали машинист и два его помощника. Служба скорой медицинской помощи оперативно доставила пострадавших в Железногорскую городскую больницу", - сообщила Письменная в своем Telegram-канале.
Отмечается, что у двоих диагностированы ушибы, еще один человек получил закрытый перелом левой лодыжки.
"Госпитализация никому из пострадавших не потребовалась, они будут проходить лечение амбулаторно под наблюдением медиков Железногорской городской больницы", - говорится в сообщении.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Один из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
СК назвал причину ЧП в Брянской и Курской областях
Вчера, 10:28
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоКурская областьОбрушение железнодорожного моста в Курской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала