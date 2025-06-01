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В Курской области рассказали о состоянии пострадавших при подрыве моста

В Курской области рассказали о состоянии пострадавших при подрыве моста - РИА Новости, 01.06.2025

В Курской области рассказали о состоянии пострадавших при подрыве моста

Пострадавшим в результате подрыва железнодорожного моста в курском Железногорском районе сотрудникам госпитализация не потребовалась, они находятся на... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T14:49:00+03:00

2025-06-01T14:49:00+03:00

2025-06-01T14:49:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

курская область

обрушение железнодорожного моста в курской области

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КУРСК, 1 июн - РИА Новости. Пострадавшим в результате подрыва железнодорожного моста в курском Железногорском районе сотрудникам госпитализация не потребовалась, они находятся на амбулаторном лечении, сообщила врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная. "Сегодня ночью в Железногорском районе Курской области произошел подрыв железнодорожного моста, в результате чего проходящий грузовой состав упал на автомобильную дорогу. Пострадали машинист и два его помощника. Служба скорой медицинской помощи оперативно доставила пострадавших в Железногорскую городскую больницу", - сообщила Письменная в своем Telegram-канале. Отмечается, что у двоих диагностированы ушибы, еще один человек получил закрытый перелом левой лодыжки. "Госпитализация никому из пострадавших не потребовалась, они будут проходить лечение амбулаторно под наблюдением медиков Железногорской городской больницы", - говорится в сообщении.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

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происшествия, здоровье - общество, курская область, обрушение железнодорожного моста в курской области