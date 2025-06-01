В Курской области рассказали о состоянии пострадавших при подрыве моста
Пострадавшим при подрыве моста в Курской области не потребовалась госпитализация
© Фото : Александр Хинштейн/TelegramНа месте обрушения железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области
На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области
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КУРСК, 1 июн - РИА Новости. Пострадавшим в результате подрыва железнодорожного моста в курском Железногорском районе сотрудникам госпитализация не потребовалась, они находятся на амбулаторном лечении, сообщила врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная.
"Сегодня ночью в Железногорском районе Курской области произошел подрыв железнодорожного моста, в результате чего проходящий грузовой состав упал на автомобильную дорогу. Пострадали машинист и два его помощника. Служба скорой медицинской помощи оперативно доставила пострадавших в Железногорскую городскую больницу", - сообщила Письменная в своем Telegram-канале.
Отмечается, что у двоих диагностированы ушибы, еще один человек получил закрытый перелом левой лодыжки.
"Госпитализация никому из пострадавших не потребовалась, они будут проходить лечение амбулаторно под наблюдением медиков Железногорской городской больницы", - говорится в сообщении.
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