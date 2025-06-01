Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при ЧП под Железногорском
Хинштейн: состояние пострадавших при ЧП под Железногорском удовлетворительное
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КУРСК, 1 июн - РИА Новости. Состояние пострадавших сотрудников поездной бригады после ЧП на железнодорожном мосту под Железногорском в Курской области - удовлетворительное, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
В РЖД заявили, что ночью на однопутном перегоне Остапово - Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла. Автодорога, проходящая под мостом на 48-м километре трассы Тросна - Калиновка в Железногорском районе, перекрыта.
"В результате ночного ЧП на ж/д мосту под Железногорском пострадали трое сотрудников поездной бригады. Слава Богу, их жизни ничто не угрожает! У 44-летнего помощника машиниста - ушиб грудной клетки, правового плечевого сустава, правового бедра. У второго помощника машиниста (40 лет) - ушиб грудной клетки, ушиб и повреждение связок правового голеностопного сустава. У 35-летнего машиниста - открытый перелом нижней трети обеих костей левой голени со смещением, рваная рана левой голени, правого бедра и правой голени, ушиб грудной клетки и правого локтевого сустава", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Врио губернатора отметил, что все они ночью были доставлены в Железногорскую больницу.
"Их осмотрели медики. Состояние удовлетворительное. Тем не менее руководство железной дороги приняло решение перевести людей в ЧУЗ КБ "РЖД-Медицина" Курска, где пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь", - уточнил Хинштейн.
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