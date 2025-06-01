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Опрос показал, сколько россиян хотят полететь на Марс - РИА Новости, 01.06.2025
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11:23 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/kosmos-2020251990.html
Опрос показал, сколько россиян хотят полететь на Марс
Опрос показал, сколько россиян хотят полететь на Марс - РИА Новости, 01.06.2025
Опрос показал, сколько россиян хотят полететь на Марс
Интерес россиян к полетам на Марс хоть и несколько снизился за последние годы, но по-прежнему остается высоким: больше всего желающих полететь к Красной планете РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:23:00+03:00
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космос - риа наука
марс
уфа
екатеринбург
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Интерес россиян к полетам на Марс хоть и несколько снизился за последние годы, но по-прежнему остается высоким: больше всего желающих полететь к Красной планете среди жителей Уфы и Екатеринбурга, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "27% россиян хотели бы полететь на Марс: "Никогда не упущу возможность узнать что-то новое". Большинство (73%) отвергает эту идею, считая, что "дома лучше", - показало исследование, для которого опросили 1600 респондентов. За последние годы число тех, кто хотел бы отправиться к Марсу, сократилось - с 34% в 2018 году до 27% сейчас. Мужчины мечтают о полете на Марс в 1,5 раза чаще женщин (34% против 21% соответственно). Чем моложе россияне, тем сильнее желание отправиться на четвертую планету от Солнца: 28% среди респондентов до 34 лет и 24% среди граждан старше 45 лет. Среди населения городов-миллионников больше желающих посетить Красную планету в Уфе - 38%. Интерес к космическому путешествию также высок в Екатеринбурге (37%), в Ростове-на-Дону (33%), в Челябинске и Нижнем Новгороде (по 32%). Реже всего о полете мечтают в Воронеже (20%), Казани (23%) и Красноярске (25%). Для сравнения, в Москве желание посетить четвертую планету Солнечной системы выказали 25% респондентов, в Санкт-Петербурге - 26%.
https://ria.ru/20250528/bakanov-2019530734.html
https://ria.ru/20250528/mask-2019465617.html
марс
уфа
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РИА Новости
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96
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РИА Новости
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60
353
60
космос - риа наука, марс, уфа, екатеринбург
Космос - РИА Наука, Марс, Уфа, Екатеринбург
Опрос показал, сколько россиян хотят полететь на Марс

SuperJob: больше всего россиян хотят полететь на Марс в Уфе и Екатеринбурге

© Depositphotos.com / sdecoretМарс во время восхода солнца
Марс во время восхода солнца - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Depositphotos.com / sdecoret
Марс во время восхода солнца. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Интерес россиян к полетам на Марс хоть и несколько снизился за последние годы, но по-прежнему остается высоким: больше всего желающих полететь к Красной планете среди жителей Уфы и Екатеринбурга, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"27% россиян хотели бы полететь на Марс: "Никогда не упущу возможность узнать что-то новое". Большинство (73%) отвергает эту идею, считая, что "дома лучше", - показало исследование, для которого опросили 1600 респондентов.
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Глава "Роскосмоса" рассказал о системе по доставке грузов к Марсу
28 мая, 12:41
За последние годы число тех, кто хотел бы отправиться к Марсу, сократилось - с 34% в 2018 году до 27% сейчас.
Мужчины мечтают о полете на Марс в 1,5 раза чаще женщин (34% против 21% соответственно). Чем моложе россияне, тем сильнее желание отправиться на четвертую планету от Солнца: 28% среди респондентов до 34 лет и 24% среди граждан старше 45 лет.
Среди населения городов-миллионников больше желающих посетить Красную планету в Уфе - 38%. Интерес к космическому путешествию также высок в Екатеринбурге (37%), в Ростове-на-Дону (33%), в Челябинске и Нижнем Новгороде (по 32%). Реже всего о полете мечтают в Воронеже (20%), Казани (23%) и Красноярске (25%).
Для сравнения, в Москве желание посетить четвертую планету Солнечной системы выказали 25% респондентов, в Санкт-Петербурге - 26%.
Планета Марс - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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28 мая, 04:07
 
Космос - РИА НаукаМарсУфаЕкатеринбург
 
 
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