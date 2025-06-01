https://ria.ru/20250601/kosmos-2020251990.html

Опрос показал, сколько россиян хотят полететь на Марс

Опрос показал, сколько россиян хотят полететь на Марс - РИА Новости, 01.06.2025

Опрос показал, сколько россиян хотят полететь на Марс

Интерес россиян к полетам на Марс хоть и несколько снизился за последние годы, но по-прежнему остается высоким: больше всего желающих полететь к Красной планете РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T11:23:00+03:00

2025-06-01T11:23:00+03:00

2025-06-01T11:23:00+03:00

космос - риа наука

марс

уфа

екатеринбург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155008/97/1550089790_228:0:3869:2048_1920x0_80_0_0_3fbef575b2c27ceb50574c7c7a810c68.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Интерес россиян к полетам на Марс хоть и несколько снизился за последние годы, но по-прежнему остается высоким: больше всего желающих полететь к Красной планете среди жителей Уфы и Екатеринбурга, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "27% россиян хотели бы полететь на Марс: "Никогда не упущу возможность узнать что-то новое". Большинство (73%) отвергает эту идею, считая, что "дома лучше", - показало исследование, для которого опросили 1600 респондентов. За последние годы число тех, кто хотел бы отправиться к Марсу, сократилось - с 34% в 2018 году до 27% сейчас. Мужчины мечтают о полете на Марс в 1,5 раза чаще женщин (34% против 21% соответственно). Чем моложе россияне, тем сильнее желание отправиться на четвертую планету от Солнца: 28% среди респондентов до 34 лет и 24% среди граждан старше 45 лет. Среди населения городов-миллионников больше желающих посетить Красную планету в Уфе - 38%. Интерес к космическому путешествию также высок в Екатеринбурге (37%), в Ростове-на-Дону (33%), в Челябинске и Нижнем Новгороде (по 32%). Реже всего о полете мечтают в Воронеже (20%), Казани (23%) и Красноярске (25%). Для сравнения, в Москве желание посетить четвертую планету Солнечной системы выказали 25% респондентов, в Санкт-Петербурге - 26%.

https://ria.ru/20250528/bakanov-2019530734.html

https://ria.ru/20250528/mask-2019465617.html

марс

уфа

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, марс, уфа, екатеринбург