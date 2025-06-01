Опрос показал, сколько россиян хотят полететь на Марс
SuperJob: больше всего россиян хотят полететь на Марс в Уфе и Екатеринбурге
© Depositphotos.com / sdecoretМарс во время восхода солнца
© Depositphotos.com / sdecoret
Марс во время восхода солнца. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Интерес россиян к полетам на Марс хоть и несколько снизился за последние годы, но по-прежнему остается высоким: больше всего желающих полететь к Красной планете среди жителей Уфы и Екатеринбурга, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"27% россиян хотели бы полететь на Марс: "Никогда не упущу возможность узнать что-то новое". Большинство (73%) отвергает эту идею, считая, что "дома лучше", - показало исследование, для которого опросили 1600 респондентов.
За последние годы число тех, кто хотел бы отправиться к Марсу, сократилось - с 34% в 2018 году до 27% сейчас.
Мужчины мечтают о полете на Марс в 1,5 раза чаще женщин (34% против 21% соответственно). Чем моложе россияне, тем сильнее желание отправиться на четвертую планету от Солнца: 28% среди респондентов до 34 лет и 24% среди граждан старше 45 лет.
Среди населения городов-миллионников больше желающих посетить Красную планету в Уфе - 38%. Интерес к космическому путешествию также высок в Екатеринбурге (37%), в Ростове-на-Дону (33%), в Челябинске и Нижнем Новгороде (по 32%). Реже всего о полете мечтают в Воронеже (20%), Казани (23%) и Красноярске (25%).
Для сравнения, в Москве желание посетить четвертую планету Солнечной системы выказали 25% респондентов, в Санкт-Петербурге - 26%.
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