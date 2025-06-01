https://ria.ru/20250601/kompensatsii-2020247077.html
Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят по 2,2 миллиона рублей
Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят по 2,2 миллиона рублей - РИА Новости, 01.06.2025
Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят по 2,2 миллиона рублей
РЖД выплатят родственникам погибших пассажиров попавшего в ЧП поезда в Брянской области по 2,2 миллиона рублей, сообщает ОАО "Российские железные дороги" в... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T10:44:00+03:00
2025-06-01T10:44:00+03:00
2025-06-01T10:58:00+03:00
происшествия
брянская область
ржд
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. РЖД выплатят родственникам погибших пассажиров попавшего в ЧП поезда в Брянской области по 2,2 миллиона рублей, сообщает ОАО "Российские железные дороги" в Telegram-канале."Компания приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия в Брянской области. РЖД выплатят родственникам погибших пассажиров поезда №86 Климов - Москва по 2,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении "Российских железных дорог".В сообщении компании отмечается, что РЖД организует бесплатный проезд до станции Брянск для родственников погибших в ЧП с поездом и пострадавших, которые были госпитализированы."Компания организует бесплатный проезд до станции Брянск для родственников погибших и пострадавших, которые были госпитализированы", - говорится в сообщении.Также отмечается, что пострадавшим будет предоставлена возможность бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях РЖД.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров состава №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250601/bryansk-2020247178.html
https://ria.ru/20250601/brjansk-2020247584.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, брянская область, ржд
Происшествия, Брянская область, РЖД
Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят по 2,2 миллиона рублей
РЖД выплатят семьям погибших при ЧП в Брянской области по 2,2 млн рублей
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
РЖД выплатят родственникам погибших пассажиров попавшего в ЧП поезда в Брянской области по 2,2 миллиона рублей, сообщает ОАО "Российские железные дороги" в Telegram-канале
.
"Компания приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия в Брянской области. РЖД выплатят родственникам погибших пассажиров поезда №86 Климов - Москва по 2,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении "Российских железных дорог".
В сообщении компании отмечается, что РЖД организует бесплатный проезд до станции Брянск для родственников погибших в ЧП с поездом и пострадавших, которые были госпитализированы.
"Компания организует бесплатный проезд до станции Брянск для родственников погибших и пострадавших, которые были госпитализированы", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что пострадавшим будет предоставлена возможность бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях РЖД.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров состава №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.