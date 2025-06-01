В США заявили о начале "золотого века" КНДР благодаря России
NYT: участие в СВО на Украине принесло пользу КНДР
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Участие бойцов из Северной Кореи в российской спецоперации на Украине стало для Пхеньяна удачей в военном отношении, пишет New York Times.
По мнению аналитиков, с помощью России КДНР быстрее претворяет в жизнь свои амбициозные планы по модернизации вооружений.
“Похоже, что КНДР вступает в стратегический золотой век”, — сказал изданию специалист по северокорейской армии Асанского института политических исследований в Сеуле Ян Ук..
Москва согласует визит лидера КНДР в Россию
21 мая, 07:09
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.
Лидеры России и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
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Путин оценил профессионализм военнослужащих КНДР
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