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В США заявили о начале "золотого века" КНДР благодаря России - РИА Новости, 01.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 01.06.2025 (обновлено: 19:04 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/kndr-2020324265.html
В США заявили о начале "золотого века" КНДР благодаря России
В США заявили о начале "золотого века" КНДР благодаря России - РИА Новости, 01.06.2025
В США заявили о начале "золотого века" КНДР благодаря России
РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T19:00:00+03:00
2025-06-01T19:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
кндр (северная корея)
россия
украина
владимир путин
валерий герасимов
ким чен ын
корейская народная армия
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Участие бойцов из Северной Кореи в российской спецоперации на Украине стало для Пхеньяна удачей в военном отношении, пишет New York Times."Российская спецоперация на Украине &lt;…&gt; дала КНДР возможность испытать оружие и личный состав, а также получить ценные знания о современных боевых действиях", — говорится в статье.По мнению аналитиков, с помощью России КДНР быстрее претворяет в жизнь свои амбициозные планы по модернизации вооружений.“Похоже, что КНДР вступает в стратегический золотой век”, — сказал изданию специалист по северокорейской армии Асанского института политических исследований в Сеуле Ян Ук..Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.Лидеры России и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250528/kndr-2019571212.html
https://ria.ru/20250521/rylh-2018168586.html
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кндр (северная корея)
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кндр (северная корея), россия, украина, владимир путин, валерий герасимов, ким чен ын, корейская народная армия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, КНДР (Северная Корея), Россия, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Ким Чен Ын, Корейская народная армия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
В США заявили о начале "золотого века" КНДР благодаря России

NYT: участие в СВО на Украине принесло пользу КНДР

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына
Флаги России и КНДР на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Участие бойцов из Северной Кореи в российской спецоперации на Украине стало для Пхеньяна удачей в военном отношении, пишет New York Times.
"Российская спецоперация на Украине <…> дала КНДР возможность испытать оружие и личный состав, а также получить ценные знания о современных боевых действиях", — говорится в статье.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Шойгу объяснил, что значит поддержка КНДР спецоперации России на Украине
28 мая, 15:33
По мнению аналитиков, с помощью России КДНР быстрее претворяет в жизнь свои амбициозные планы по модернизации вооружений.
“Похоже, что КНДР вступает в стратегический золотой век”, — сказал изданию специалист по северокорейской армии Асанского института политических исследований в Сеуле Ян Ук..
Председатель КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Москва согласует визит лидера КНДР в Россию
21 мая, 07:09
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.
Лидеры России и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин оценил профессионализм военнослужащих КНДР
11 мая, 01:46
 
Специальная военная операция на УкраинеКНДР (Северная Корея)РоссияУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовКим Чен ЫнКорейская народная армияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ мире
 
 
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