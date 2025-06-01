https://ria.ru/20250601/kndr-2020324265.html

В США заявили о начале "золотого века" КНДР благодаря России

В США заявили о начале "золотого века" КНДР благодаря России - РИА Новости, 01.06.2025

В США заявили о начале "золотого века" КНДР благодаря России

РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T19:00:00+03:00

2025-06-01T19:00:00+03:00

2025-06-01T19:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

кндр (северная корея)

россия

украина

владимир путин

валерий герасимов

ким чен ын

корейская народная армия

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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Участие бойцов из Северной Кореи в российской спецоперации на Украине стало для Пхеньяна удачей в военном отношении, пишет New York Times."Российская спецоперация на Украине <…> дала КНДР возможность испытать оружие и личный состав, а также получить ценные знания о современных боевых действиях", — говорится в статье.По мнению аналитиков, с помощью России КДНР быстрее претворяет в жизнь свои амбициозные планы по модернизации вооружений.“Похоже, что КНДР вступает в стратегический золотой век”, — сказал изданию специалист по северокорейской армии Асанского института политических исследований в Сеуле Ян Ук..Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.Лидеры России и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250528/kndr-2019571212.html

https://ria.ru/20250521/rylh-2018168586.html

https://ria.ru/20250511/putin-2016277256.html

кндр (северная корея)

россия

украина

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